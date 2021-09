“Charlatán”: Javier Lozano y el senador Guadiana se enfrentaron en redes sociales

Fotos: Facebook Javier Lozano Alarcón/ Armando Guadiana

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, estalló contra el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Santana Armando Guadiana Tijerina, lo que provocó que ambos protagonizaran un intercambio de palabras en Twitter.

El primer mensaje lo lanzó el militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien señaló que la Cuarta Transformación ha mentido ante la ciudadanía, debido a que no se han disuelto los conflictos de interés ni los compadrazgos al interior de la administración federal.

Con base en lo anterior, es que señaló al morenista de estar implicado en una práctica desleal, puesto que actualmente es legislador en la Cámara Alta y presuntamente es “uno de los principales proveedores” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el estado de Coahuila.

“El senador @aguadiana es presidente de la Comisión de Energía de esa Cámara. Y es conocido como ‘el rey del carbón’, uno de los principales proveedores de la @CFEmx. Qué bueno que se acabaron los conflictos de interés y el compadrazgo en la pinch*e 4T”, redactó el ex senador de la República.

Javier Lozano atacó al senador morenista (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras que emitió Lozano Alarcón fueron respondidas por Guadiana Tijerina. El ex diputado local por el estado de Coahuila corrigió los datos que ofreció el panista y señaló que ni él ni su empresa son proveedores de servicios de la paraestatal mexicana.

Además, le explicó que ser oposición en el país no solo se trata de señalar o tuitear al respecto, sino de fundamentar con evidencia todos y cada uno de los dichos que se están vertiendo ante la opinión pública.

“Te corrijo de tus dos mentiras: ya no soy presidente de la Comisión de Energía y no soy Proveedor de la @CFEmx. Ser opositor no solo es señalar, sino fundamentar con evidencia, tuitear cualquiera. Saludos”, expresó el empresario y militante de Morena en su cuenta oficial.

El senador respondió a los ataques (Foto: Twitter/@JLozanoA)

A lo cual respondió Lozano que sí fue un error asegurar que él seguía al frente de dicha comisión en la Cámara Alta; sin embargo, aseguró que sí hay suficiente información en los medios de comunicación que aseguran que la empresa de Guadiana es proveedora de servicios de la CFE.

También, con la palabra “charlatán”, recordó que pidió licencia en su actual puesto federal para competir por la presidencia municipal de Saltillo y perdió el pasado 6 de junio.

“Correcto: ya no es presidente -pero lo fue- de la Comisión de Energía. Pidió licencia par a ir a perder la elección como alcalde de Saltillo; y hay evidencia suficiente de que ha sido proveedor de la @CFEmx, […] charlatán”.

Javier Lozano aseguró que hay pruebas de sus dichos (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que el pasado 1º de agosto salió a relucir que durante la última convocaría de la CFE para comprar carbón, al menos cuatro empresas asociadas al senador aparecieron como las potenciales beneficiarias. Según informó un diario español, de realizarse el convenio, el legislador se verá favorecido con 57,9 millones de pesos.

Pese al potencial conflicto de interés entorno al legislador, la CFE ha dicho que el proceso por adjudicación directa se realizó bajo los principios de cero corrupción y con preferencia a pequeños productores.

Las compañías ligadas a Guadiana con razón social, Carbón Mexicano, Zapaliname, Río Álamo y Minera 2 G, fueron fundadas entre 1993 y 2005, tienen su domicilio en las regiones de Saltillo y San Juan de Sabinas, en Coahuila, y el apoderado es el mismo senador, sólo en una de ellas figura como socio.

SEGUIR LEYENDO: