“Absurdo e incongruente”: PRD acusó a Morena de impedir que Sheinbaum asista al Congreso CDMX

Las y los legisladores del congreso de la CDMX sigue sesionando desde casa (Foto: gpmorenacdmx.org.mx)

La presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Nora Arias, se lanzó contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de su cuenta de Twitter.

La ex delegada de la Gustavo A. Madero señaló este domingo 12 de septiembre que es “incongruente” que la administración capitalina permita que el alumnado asista a clases presenciales o que próximamente se acceda a la celebración de festivales multitudinarios, pero que se impida que el congreso asista cotidianamente al recinto legislativo.

Asimismo, la perredista aseveró que tales decisiones se han dado porque Morena está impidiendo que la jefa de Gobierno asista a rendir su informe en el Congreso de la Ciudad de México.

“#BuenDomingo. Absurdo e incongruente el @GobCDMX, mientras propicia las clases presenciales, reaperturas y festividades, #Morena en el @Congreso_CdMex quiere sesiones virtuales para impedir la asistencia al Recinto de la Jefa de Gobierno a rendir su INFORME”, redactó Arias en sus redes sociales oficiales.

Arias expresó que Morena no va a permitir que Sheinabum asista al Congreso CDMX (Foto: Twitter/@AriasNora)

Sin embargo, los señalamientos no solo se dieron en Twitter, también fueron expuestos durante la sesión de este domingo 12 de septiembre en el Congreso de la Ciudad de México, puesto que el grupo parlamentario del PRD especificó que solo se ha usado la pandemia como “pretexto” para impedir que la jefa del Ejecutivo asista al recinto de la calle Donceles.

Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), las y los legisladores de Morena argumentaron que existen casos positivos de COVID-19, situación que obliga a que el informe de gobierno de la ciudad se deba de realizar vía remota.

No obstante, el bloque de la oposición señaló que no se especificaron quiénes son las personas contagiadas, razón por la cual dicho argumento fue tachado como un “pretexto”, ya que presuntamente el partido guinda teme que asista Sheinbaum Pardo y sea cuestionada por diversos aspectos, entre el que destaca la línea 12 del metro.

“Se dijo que la diputada Isabela (Rosales, de Regeneración Nacional) tenía covid y estaba en casa y que estuvo con la diputada Yuriri Ayala, que estuvieron conviviendo varias horas...yo he estado en contacto con la diputada Rosales y no ha dado positivo”, expresó el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, quien anunció que Rosales se hará la prueba de covid mañana y hará público el resultado.

Martí Batres entregó el informe por escrito en semanas pasadas (Foto: Congreso de la CDMX)

De igual forma, el ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro acusó a la bancada de Morena de “usar los supuestos contagios de pretexto para que la jefa de gobierno no comparezca de forma presencial...si fuera un tema que le urgiera a Morena no les importaría que hubiera contagios: como lo que ocurrió con el diputado Urincho, de Morena, que se retiró de la sesión extraordinaria del 30 de agosto porque dio positivo a covid y nos reunimos al día siguiente porque urgía, supuestamente, aprobar ciertas leyes”.

Conviene recalcar que, de forma extraoficial, al interior del Congreso de la Ciudad de México se habla de que actualmente existen 14 personas contagiadas por el SARS-CoV-2 entre legisladores, asesores y personal administrativo, pero no existe una cifra ni comunicado oficial al respecto.

Por lo cual, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió que todos los grupos parlamentarios entreguen el día mañana (13 de agosto) un reporte de los casos positivos de coronavirus durante la reunión que sostendrá la JUCOPO.

