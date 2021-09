Usar el FMI para pagar deuda “es algo que debe resolverse con mucho más detalle”: Rogelio Ramírez de la O

Secretary of the Treasury of Mexico Rogelio Ramirez de la O attends the ceremony to commemorate the third year of Lopez Obrador's victory in the 2018 presidential elections at Palacio Nacional on July 01, 2021 in Mexico City, Mexico.

El plan de México de utilizar la reserva de USD 12,000 millones del Fondo Monetario Internacional para pagar deuda pública necesitará tiempo antes de que pueda llevarse a cabo, dijo en una entrevista el secretario de Hacienda del país, Rogelio Ramírez de la O.

“En realidad no está a la vuelta de la esquina”, dijo Ramírez por teléfono. “Es algo que debe resolverse con mucho más detalle de lo que podemos decir que hemos hecho hasta ahora”.

Ramírez dijo que su secretaría no ha realizado una solicitud formal para los fondos y que no ha determinado claramente ninguna emisión de deuda específica para el prepago. El Gobierno se encuentra en consultas informales y ha concluido que agregar fondos a las reservas internacionales del banco central, que es lo que ha hecho la transferencia del FMI, probablemente no sea el mayor uso de las inyecciones de liquidez global, señaló el secretario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido durante semanas a pagar deuda con los llamados derechos especiales de giro, o DEG, del FMI, que se asignan a países miembros en función de su participación en el Fondo. El banco central de la nación indica que México solo puede usar esos fondos, que se emitieron el mes pasado como parte de los esfuerzos para ayudar a los países en medio de la pandemia, si los compra al banco.

López Obrador dijo el lunes que había comenzado un refinanciamiento de la deuda y señaló que quiere usar las reservas recién emitidas del FMI para pagar deuda, pero que no podía ofrecer más detalles. Su portavoz, Jesús Ramírez, dijo a Bloomberg News que la deuda de Pemex es el objetivo de refinanciamiento.

En la entrevista del miércoles, Ramírez de la O también sostuvo que las alzas de la inflación son temporales y que están impulsadas principalmente por el costo más que por la alta demanda. Agregó que es probable que el precio del petróleo crudo supere, aunque no definitivamente, los USD 55.10 por barril que proyectó en su propuesta de presupuesto para 2022, la que presentó al Congreso más temprano el mismo miércoles.

“No está a la deriva”: México inició el refinanciamiento de la deuda de Pemex con reservas del FMI

México ha iniciado un proceso de refinanciamiento de la deuda de la estatal Petróleos Mexicanos luego de que la nación recibiera una transferencia de alrededor de USD 12,000 millones del Fondo Monetario Internacional.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que había comenzado el refinanciamiento y reiteró que quiere usar las reservas recientemente emitidas del FMI para pagar la deuda, pero que no pudo brindar más detalles. Su portavoz, Jesús Ramírez, confirmó a Bloomberg que se está refinanciando la deuda de Pemex.

AMLO, como se conoce al presidente, ha priorizado la ayuda a Pemex, buscando reducir los costos de endeudamiento de la empresa y liberar efectivo para invertir en exploración y producción luego de una década y media de caídas en la producción. La empresa tiene actualmente USD 115,000 millones en deuda.

“No puedo hablar mucho del tema, porque ya se inició un proceso de reestructuración de deuda”, dijo el presidente en su conferencia de prensa diaria. “Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la nación, de los mexicanos”.

