Más lluvia en Ecatepec y Tula: así estará el clima en las localidades afectadas por tormentas

El pasado 06 de septiembre se registraron unas unas fuertes lluvias en el municipio de Ecatepec, lo que provocó inundaciones en las calles del municipio, causando daños en automóviles y casas de esa demarcación (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Durante la tarde del pasado lunes 06 de septiembre, las fuertes lluvias causaron inundaciones que afectaron a varias colonias del municipio de Ecatepec, Estado de México (EdoMex). Asimismo, el perímetro de la ciudad de Tula sufrió los estragos de las intensas lluvias y los escurrimientos que llegaron de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 07 de septiembre, en Ecatepec prevalecerán las lluvias fuertes y puntuales muy fuertes con un 95% de probabilidad. Las temperaturas máximas en la localidad alcanzarán 21 grados Celsius y las mínimas serán de 16 grados Celsius. Además, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del EdoMex apuntó que en la zona también hay probabilidad de tormentas eléctricas, rachas de viento de hasta 40 km/h y posible caída de granizo.

Otros municipios mexiquenses en los que se esperan condiciones climáticas similares son las siguientes: Toluca, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli y Texcoco, además de Tepotzotlán, Teotihuacán, Zumpango, Tecámac, Acolman, Otumba, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Chalco.

Por su parte, en Tula de Allende, Hidalgo; la temperatura máxima en grados Celsius será de 18, mientras que la mínima será de 10. El SMN reportó que hay una probabilidad de lluvias del 93% y que en toda la entidad federativa se pronostica la posible caída de granizo, así como intervalos de chubascos y lloviznas en las ciudades de Tulancingo y Apan.

Inundaciones Tula dejaron un saldo de 17 fallecidos (Foto: Twitter@shar0ncuriel)

Para los estados de Puebla, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, que conforman la Mesa Central, se espera continúe el clima fresco. Además, en estas entidades se esperan lluvias puntuales muy fuertes y lluvias fuertes, las cuales estarán acompañadas de probable caída de granizo.

En las entidades de la Mesa Norte, el SMN pronosticó que habrá cielos nublados durante las tardes, con lluvias fuertes y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. En cuanto a los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí, las lluvias serán aisladas con tormentas eléctricas y bajas temperaturas en las zonas montañosas.

En la zona que conforma el Pacífico Centro, se pronosticó cielo nublado con lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco y Michoacán, así como fuertes con descargas eléctricas en Colima. Ambiente fresco y bancos de niebla en zonas serranas; así como temperaturas cálidas durante la tarde.

Hasta el momento, las inundaciones en Ecatepec han dejado un saldo de personas fallecidas; mientras que en el estado de Hidalgo fallecieron 17 pacientes que eran atendidos en el Hospital General Zona No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con Omar Fayad, gobernador de la entidad federativa, 15 de las personas que perdieron la vida eran pacientes del área COVID-19 y dependían de respiradores que se quedaron sin electricidad debido a que la planta de luz de emergencia también se inundó.

El municipio de Ecatepec fue uno de los más afectados por las intensas lluvias (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, aseguró que las inundaciones registradas en varias colonias de ese municipio tras la tormenta que cayó la tarde-noche del lunes que ocasionaron la muerte de dos personas, no se debieron al desbordamiento del canal de aguas negras, sino a la bajada de agua de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

“Tuvimos el temor por la colonia Luis Donaldo Colosio, tuvimos el temor pero no se desbordó (el canal), nada más la parte más afectada fue la zona centro, hubo inundaciones, casas afectadas, pero no como en la zona centro incluso videos que circularon en redes… no dejó de llover hasta hace unas horas y ahora vamos a desplegarnos en todo el territorio para brindar la atención”, dijo el presidente municipal de Ecatepec.

SEGUIR LEYENDO: