“Nuestros caminos nos llevan en direcciones opuestas”: Kaley Couco y Karl Cook anunciaron su separación

(Foto: Instagram @kaleycuoco)

Kaley Couco, la famosa estrella de Flight Attendant, anunció el pasado 3 de septiembre que se separaría de su esposo Karl Cook, tras tres años de matrimonio.

“Nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos actuales nos han llevado en direcciones opuestas”, señaló la ex pareja en un comunicado conjunto para la revista People. Sin embargo, señalaron que la separación tuvo lugar a pesar de “un profundo amor y respeto” que tienen el uno por el otro.

Contaron que en un inicio tomaron la decisión de mantener en privado la ruptura, pero que también “querían estar juntos en su verdad”, por lo que se animaron a informar públicamente el final de la larga e icónica relación.

“Hemos tomado esta decisión juntos a través de una inmensa cantidad de respeto y consideración el uno por el otro y les solicitamos que hagan lo mismo en el entendimiento de que no compartiremos ningún detalle adicional ni comentaremos más”, finalizaron.

(Foto: Instagram @kaleycuoco)

La pareja comenzó a dejarse ver públicamente en 2016 y tan solo un año después, en noviembre del 2017, se comprometieron. En junio del 2018 se casaron en una dulce ceremonia dentro de un establo de caballos en San Diego, California.

Kaley y Karl solían publicar fotos juntos para compartir la alegría de su relación con sus fanáticos. Incluso el pasado 30 de junio, en el marco de su tercer aniversario, la ex integrante de The Big Bang Theory subió una imagen vieja donde aparecían juntos y escribió: “Nueva York, 30 de junio de 2016 es el año en que nos conocimos. ¡2 años antes de casarnos y ahora 3 años de casados! ¡¿Por qué has estado casado conmigo por tanto tiempo ?! Estoy sinceramente impresionada jajaja Te amo tanto que no tienes idea ... ¡feliz aniversario!”

El famoso de 30 años contestó su propia publicación al decir: “Estoy de acuerdo Estoy tan sorprendido de que hayan pasado tres años, se siente como un destello”, agregó Cook en “¡¡Te amo tanto y no puedo esperar un millón de años más !!”

Antes de ser esposa de Cook, Couco se casó con el tenista estadounidense Ryan Sweeting, pero su unión solo duró un año y medio antes de separarse.

(Foto: Instagram @kaleycuoco)

“Ha sido duro, pero las cosas están yendo bien. Estoy mucho mejor ahora. Me encuentro en un mejor lugar del que estuve”, dijo Cuoco en el programa de Ellen DeGeneres. “Todos pasamos por altos y bajos”, sostuvo.

Además, la actriz bromeó sobre el tatuaje que se hizo para tapar los números que indicaban el día en que se casó con Sweeting: “Tuve que tatuarme la espalda para recordarme: ‘No te tatúes tu fecha de casamiento’”.

En septiembre de 2015, la pareja anunció la ruptura después de 21 meses de matrimonio. Aunque aún no se oficializaba el divorcio, la estrella aseguró que el trámite está en proceso y agregó que el año pasado fue muy “bizarro”.

Cuoco sorprendió en 2013 al anunciar su compromiso con el deportista luego de una relación de sólo tres meses. Sweeting le exige a su ex el pago de una manutención y que se haga cargo de los costos del abogado.

