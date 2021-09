“Tienes que estar dispuesto a que te cancelen”: Werevertumorro reveló lo necesario para triunfar en internet

Gabriel Montiel reveló algunas de las situaciones que una persona debe enfrentar (Foto: Instagram @werevertumorro)

Werevertumorro ha sido uno de los primeros “influencers” que se pueden recordar, sin embargo, a casi quince años de que inauguró su canal de youtube que lo llevó a la fama, Gabriel Montiel reveló algunas de las situaciones que una persona debe enfrentar si desea adentrarse al mundo de las redes sociales.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde el comediante decidió compartir con sus seguidores algunos “consejos” para aquellos que estén interesados en seguir el camino de ser famosos en internet, no obstante, estas recomendaciones las dio basándose en su experiencia y en lo que esto ha significado a lo largo de su trayectoria.

“Echarle ganas no es suficiente, no le vas a caer bien a todo el mundo y tienes que estar dispuesto a que un día te cancelen y un día te saquen algo del pasado de lo que a lo mejor te arrepientes en el presente”, destacó Werever.

Asimismo, ahondó que el camino de una persona que se dedica a las redes sociales es complicado, pues muchas personas van a desear lo mejor y que “te vaya bien, pero cuando te vaya excelente no le va a dar tanto gusto porque te quieren ver bien, pero no mejor que ellos”, dijo.

De igual manera, el youtuber ahondó que las ideas no siempre son originales, ya que se puede venir algo a la mente, pero siempre está la posibilidad de que una persona ya la haya realizado anteriormente y no por eso significa que es una copia.

ahondó que el camino de una persona que se dedica a las redes sociales es complicado, pues muchas personas van a desear lo mejor (Foto: Instagram @werevertumorro)

“Eres tan bueno como tu último vídeo, valen m*dre los 400 videos que hiciste, si el 401 es malo, eres malo. Tus mejores ideas guárdalas y ejecútalas, no las cuentes” remarcó.

También destacó que contrario a lo que suelen creer los fans, quien esté interesado en realizar contenido por internet, debe estar consiente de que no es tan bueno como ellos lo ven, ni tan malo como lo perciben los detractores.

“Habrá un chingo de gente que esté contigo cuando tengas éxito, pero cuando te va mal se van a ir. No te agüites, ¿a poco pensabas que no existe eso? La fama está chida, pero también está chido estar a gusto con lo que haces. Si un día ya no te gusta tanto el contenido que haces se vale cambiar, sino también, pero que estés consciente”, remarcó.

Gabriel Montiel enfatizó que para alguien que se dedica a lo que él debe tener presente que ni los fans, los haters o cualquier persona que tenga acceso al contenido creado se están “metiendo en tu vida”, ya que la persona que decide trabajar de eso les está “permitiendo que entren”.

Gabriel Montiel enfatizó que para alguien que se dedica a lo que él debe tener presente que ni los fans (Foto: Instagram @werevertumorro)

“Así que si no quieres que se metan, no les muestres eso que no quieres que toquen”, añadió.

Respecto a las ganancias que se pueden llegar a generar, explicó que se pueden gastar en lo que la persona quiera porque es dinero que se ganó honestamente.

“Si prefieres comprarte un coche de lujo que dar un enganche para un departamento, se vale. Porque es tu dinero y tú decides que hacer con él. Pero yo te aconsejo que lo inviertas”, externó.

De acuerdo con Social Blade, sitio web que rastrea estadísticas y análisis de redes sociales, incluyendo YouTube; los ingresos mensuales de Werevertumorro están estimados entre 765 dólares, hasta los 12 mil 200 dólares; mientras que anualmente sus ganancias sólo como creador de contenido pueden están estimados entre 9 mil 200 dólares y 146 mil 800 dólares que, cifra que representa 2 millones 922 mil 788 pesos mexicanos.

SEGUIR LEYENDO