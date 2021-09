“No hay condiciones”: Francisco Domínguez se bajó de la competencia por la dirigencia del PAN

Hasta el momento quedan tres personas disputando la dirigencia nacional del PAN (Foto: Facebook/Pancho Domínguez)

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el gobernador constitucional del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que no continuará en el proceso interno para la renovación de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Este jueves 2 de septiembre, el panista aseguró que, por el momento, no observa las condiciones óptimas y democráticas para animarse a encabezar la vida interna del instituto político.

A través de una carta, el mandatario estatal pidió a los militantes blanquiazules renovar la visión al interior, con el fin de asumirse como oposición y una opción que México y la sociedad necesita.

“Les comparto mi decisión de no competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el PAN, al no encontrar, por ahora, las condiciones democráticas que, por vocación, convicción y por el bien de México, deberían de animar su vida interna”, aseveró.

El gobernador de Querétaro pidió un partido democrático (Foto: Twitter/@PanchDominguez)

Asimismo, dijo que el PAN debe de volverse un partido “unido, abierto y transparente, limpio y democrático”, razón por la cual invitó a a que todas y todos los interesados aporten lo necesario para logarlo.

Sin embargo, lanzó críticas, ya que dijo que Acción Nacional necesita ser un organismo político donde se ganen las elecciones y tenga el respaldo de la ciudadanía, no un lugar donde se celebra no seguir perdiendo sufragios en los comicios del país.

“Necesitamos un partido unido, abierto y transparente, limpio y democrático. Uno que gane elecciones por el voto que respalde lo que hacemos bien y no conformarnos con ser beneficiarios del voto de castigo contra otros. Uno que vuelva a ganar votos y que no se congratule de no perderlos”, apuntó.

Francisco Domínguez pidió autocrítica (Foto: Gerardo González/CUARTOSCURO.COM)

Entre tanto, aseguró que él se encuentra enfocado en seguir al frente de Querétaro, por lo cual espera que su carta sea motivo para que se cierre el capítulo de su posible candidatura a la dirigencia nacional.

También expresó que será parte activa del panista y de la crítica a la o el nuevo presidente, ya que eso servirá para trabajar en pro del desarrollo de México.

“Seré parte activa de una nueva narrativa panista propositiva y autocrítica, centrada en nuestras fortalezas, en nuestras fortalezas, en nuestros mejores gobiernos, en nuestros logros y convicciones. Trabajaré para servir a México, me encuentre donde me encuentre”, concluyó.

Marko Cortés señaló que la “narcoeleccicón” hizo que se viviera uno de los procesos más violentos en la historia del país” (Foto: Twitter@MarkoCortes)

Conviene recordar que el pasado 1º de septiembre, el actual dirigente del Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, confirmó que buscará la reelección de su cargo.

Por medio de sus redes sociales, anunció que solicitó licencia para contender por el mismo cargo: “Quiero informar que el día de hoy presentaré mi licencia para refrendarme como presidente nacional del PAN y así enfrentar con la mayor fortaleza el 2024, continuar creciendo, avanzando y poder corregir el rumbo del país”.

De este modo ya quedan tres contendientes al interior del blanquiazul por el liderazgo nacional del partido. Esto porque Adriana Dávila Fernández, ex diputada federal; y, Gerardo Priego Tapia, ex diputado federal también; ya anunciaron que buscarán la dirigencia del PAN.

Cabe recalcar que Acción Nacional es el partido de la llamada oposición con un mayor número de representación en las cámaras legislativas y el que consiguió ganar gubernaturas en las elecciones de este año, esto porque ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lograron ganar mucho en las votaciones, mientras que el PAN consiguió la gubernatura de Querétaro y Chihuahua.

SEGUIR LEYENDO: