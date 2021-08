“La Madrina”, la asesina serial de Chihuahua que mataba junto a su hijo

Una asesina serial mexicana que mataba en Ciudad Juárez, en la entidad federativa de Chihuahua (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

La suya parece una historia de terror: una madre que, junto a su hijo, asesinó a víctimas inocentes. Flor Cazarín González sería conocida como La Madrina por la historia. Una asesina serial mexicana que mataba en Ciudad Juárez, en la entidad federativa de Chihuahua.

Fue señalada por medios locales como la líder de una banda de housejacking, una técnica que consiste en el asalto violento y robo masivo de una propiedad. Grupos de personas armadas cometen un atraco a casa habitación utilizando violencia verbal y física, ingresando así a los domicilios y hurtando los objetos de valor.

Cazarín González nació en 1976. Fue hasta el 2019 y el 2020 que fue condenada por la muerte de dos mujeres. Sin embargo, reportes indican que podría estar involucrada en hasta 20 y 25 asesinatos.

Las drogaba con clonazepam para robar y saquear sus domicilios y, finalmente, las mataba estrangulándolas o con puñaladas (Foto: Cuartoscuro)

Con pseudónimos se acercaba a sus víctimas: platicando generaba confianza y creaba una relación de amistad. A veces inventaba que quería comprar objetos o bienes. Después, las drogaba con clonazepam para robar y saquear sus domicilios y, finalmente, las mataba estrangulándolas o con puñaladas.

De entonces 43 años, La Madrina fue sentenciada a 21 años de cárcel en octubre del 2019 por el delito de homicidio agravado y calificado de Carlota Muñoz Durán, de 49. Autoridades revelaron que también se le investigaba por otros “hechos similares”.

Tras recabar todas las pruebas, agentes de la unidad de homicidios de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género pudieron confirmar y adjudicar la culpabilidad de Flor Cazarín González, según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Las investigaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) señalaron que el 11 de julio del 2016, entre las 8:00 y 14:00 horas, La Madrina, acompañada de su hijo y otra persona asesinaron a Carlota Muñoz Durán en el interior de su propia vivienda.

De entonces 43 años, "La Madrina" fue sentenciada a 21 años de cárcel en octubre del 2019 por el delito de homicidio agravado y calificado de Carlota Muñoz Durán, de 49 (Foto: FGE Chihuahua)

El cadáver de la víctima fue descubierto a las 11:00 horas del 14 de julio, en el inmueble localizado entre las calles de Desierto de Qatar Norte y Dunas de Atacama, en el fraccionamiento Parajes de Oriente. Había sido drogada con clonazepam.

Flor Cazarín González acuchilló a Carlota Muñoz Durán 91 veces. Con el arma blanca detonó un shock hipovolémico en la mujer, la causa real de la muerte, combinado con las lesiones punzocortantes en el tórax. “El cronotanatodiagnóstico arrojó que tenía entre tres y cuatro días de haber fallecido al momento de la necrocirugía”, informó la Fiscalía.

Cuando terminaron de perpetrar el homicidio, La Madrina y sus acompañantes robaron un automóvil y otros objetos de valor de Muñoz Durán. Supuestamente intentaron vender el vehículo en el estacionamiento de una tienda ubicada en avenida Henequén.

En agosto del 2018, poco más de un año antes de ser sentenciada, Cazarín González fue vinculada a proceso por el homicidio. Su hijo, Roberto Rodríguez Cazarín, también conocido como El Acro o El Tocino, quedó exonerado en ese entonces por ese crimen porque no se pudo acreditar su participación.

Carlota Muñoz Durán, de 49 años de edad, era costurera. Fue vista por última vez con vida por sus familiares el 9 de julio del 2016 (Foto: Cuartoscuro)

No fue excarcelado porque se enfrentaba a otra causa penal. Además, ninguno de los dos fue vinculado a proceso penal por el delito de robo del vehículo, aunque la Fiscalía estableció que ese había sido el móvil del asesinato.

Carlota Muñoz Durán, de 49 años de edad, era costurera. Fue vista por última vez con vida por sus familiares el 9 de julio del 2016.

Medios locales reportaron que el juez de control Antonio Coss Araujo le dio valor a las declaraciones de dos testigos de identidad protegida, quienes afirmaron que La Madrina había cometido más crímenes y asesinatos de los que se tenía conocimiento y que buscaba a adultos mayores para “chingárselos y después los mataba”.

En febrero del 2020, jueces orales sentenciaron a 23 años de prisión a madre e hijo por el homicidio de la dueña de una tienda de abarrotes en noviembre del 2016.

En febrero del 2020, jueces orales sentenciaron a 23 años de prisión a madre e hijo por el homicidio de la dueña de una tienda de abarrotes en noviembre del 2016 (Foto: FGE Chihuahua)

Con las dos condenas sumarían 44 años privados de su libertad. Los criminales llevaron a la víctima, identificada como Griselda Mojarro Delgado, a bordo de su automóvil, un Chrysler Sebring color guinda, a un lote baldío ubicado en la avenida Leonardo Solís Barraza. Ahí la mataron.

Bajaron a Mojarro Delgado para atacarla primero con un martillo en la cabeza y después apuñalarla en el cuello y el tórax. La Madrina presuntamente se reía mientras acuchillaba a su víctima. Tras huir, pusieron en venta el vehículo en redes sociales como Facebook.

“Yo quiero saber dónde enterró la cabeza de mi papá, porque le cortaron la cabeza. Que me diga dónde la dejó... que no la dejen salir”, suplicó en julio del 2018 una de las hijas de Gilberto Muñoz García, de 70 años de edad y presunta víctima de La Madrina y sus cómplices.

El Diario de Juárez reportó que los hijos de la víctima reconocieron a la mujer, a través de una nota periodística, como la última persona con la que vieron a su padre antes de que desapareciera el 22 de diciembre del 2015.

“Tiene rostro la asesina serial de todas estas víctimas. Ahora la reconocemos. Que pague. Le hizo daño a mucha gente”, dijo la hija de la víctima (Foto: Cuartoscuro)

Los hijos afirmaron que Cazarín González se presentó ante su padre en un supermercado bajo el nombre Adriana o Ariadna Fonseca Téllez. Poco a poco lo sedujo hasta ganarse su confianza y una invitación a su casa.

La Madrina y sus secuaces presuntamente vaciaron su casa. “Supuestamente fueron tres personas las que anduvieron con él sacando los muebles y ella, creo que hicieron dos viajes. Luego esta señora lo hizo que le sacara una recámara y una estufa nueva. Él dejó cuentas pendientes, a mí me llegaron las cuentas”, dijo una de las tres hijas.

“Yo sí la conocí. Un día que llegué a la casa de mi papá discutí con ella, le pregunté ‘¿Qué quieres tú de mi papá? Porque tú estás muy joven para él’, le dije”, mencionó.

El cuerpo de Gilberto Muñoz García fue encontrado unos días después en un predio baldío ubicado a las espaldas del Conalep número 3, al suroriente de Ciudad Juárez (Foto: Cuartoscuro)

Durante la tarde de ese 22 de diciembre, la hija de Gilberto le advirtió: “abra bien los ojos, papá. Fíjese con quién se encontró. No importa si usted se quiere casar con otra persona pero que lo quiera, que lo trate bien, que sea una mujer para usted. Pero él me dijo ‘ya me voy’ y se fue y ya no lo volví a ver. Después me hablaron y me dijeron que fuera a reconocer el cuerpo” que estaba decapitado.

El cuerpo de Gilberto Muñoz García fue encontrado unos días después en un predio baldío ubicado a las espaldas del Conalep número 3, al suroriente de Ciudad Juárez.

“Tiene rostro la asesina serial de todas estas víctimas. Ahora la reconocemos. Que pague. Le hizo daño a mucha gente”, dijo la hija de la víctima. Hasta el momento, La Madrina no ha sido encontrada culpable por otro crimen.

