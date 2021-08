“Hay que hacernos visibles”: asociación recibe primeros apoyos para los deportistas de la comunidad LGBT+

(Foto: ANADE LGBT+)

La Asociación Nacional del Deporte LGBT+ y la Fundación Alfredo Harp Helú entregarán este miércoles kits deportivos a los equipos que integran esta sociedad con el fin de dar apoyos y los deportistas de la comunidad LGBT+ puedan seguir preparándose.

A pesar de que el día de hoy existen 15 equipos dedicados al entrenamiento y al deporte, esta visibilidad no hubiera sido posible si unos jóvenes, de la comunidad LGBT+, no se hubieran atrevido a salir a jugar una “cascarita”.

Iván Lara, copresidente de ANADE LGBT+, contó a Infobae México no sólo este acercamiento que la asociación tuvo con la familia Slim, sino los escalones que ha tenido que superar la comunidad para ejercer sus derechos en el deporte y la historia del primer equipo, que hasta la fecha se mantiene.

Una esperanza para el deporte LGBT

Uno de los acercamientos que tuvo Iván Lara para poder obtener estos equipos fue gracias a una invitación para participar en unas pláticas para crear espacios seguros hacia las mujeres.

En estas pláticas se encontraba la fundación Carlos Aceves, campeón olímpico, que después los llegaron a contactar a través de las redes sociales para pedir información sobre la ANADE.

“La ANADE no es un equipo más, es una organización que los reúne, los integra para entregar este tipo de apoyos. Es la primera vez que se les va a entregar un kit deportivo”, confirmó.

Este primer kit con el que se les va a apoyar cuenta con balones de fútbol, voleibol, basquetbol, casacas de entrenamiento, entre otros, pues en total de todo lo que contiene son 47 elementos para que los 15 equipos a los que se les va a entregar puedan entrenar.

“Es la primera vez que tenemos apoyo de una fundación. Siempre hemos tenido apoyo del gobierno de la Ciudad de México, con la dirección de Diversidad Sexual, pero en cuestión en vinculación con los espacios en las alcaldías porque no hay dinero para otras cosas”, aseguró.

Sin embargo, Iván argumenta la buena aceptación que tiene la Fundación de la familia Slim para el deporte, siendo que apoya con mucho dinero y con materiales de apoyo.

“Que se fijaran en nosotros que se fijaran en esta organización del deporte LGBT, que son empresarios o gente de la derecha, se podría pensar desde el punto político, no voltean a ver este tipo de organizaciones. Sin embargo, les llamó la atención”.

“En el deporte lo que hacemos es buscar esa vinculación, ese Match con la sociedad de inclusión, de darnos una visibilidad de que somos iguales y qué mejor forma que utilizar el deporte como una plataforma”, aceptó Iván.

Para que los 15 equipos pudieran ser parte del apoyo otorgado por la familia Slim, Iván contó a Infobae México toda la carpeta de trabajo que tienen, pues este proyecto ya tiene 18 años de trabajo del deporte LGBT+ y como ANADE tiene apenas tres años.

El inicio de los equipos LGBT en México

“Lobos México es el equipo más viejo de la Ciudad de México. Cumple 18 años y es en donde yo comienzo a trabajar desde el 2009 con ellos, desde ahí fundamos la ANADE para que se empiecen a crear más equipos”, contó Iván.

En el 2004 un chico jugaba fútbol con un equipo heterosexual en el deportivo Plan Sexenal. Ahí se dio cuenta que mientras tuviera pasión por este deporte él tendría que vivir en un clóset, no podría llevar a su novio y no podría “jotear” lo suficiente o ser uno mismo.

Después de repensar su situación el chico se fue con otro amigo gay a jugar en las Víboras, frente al ex parque de diversiones La Feria de Chapultepec. Entre ellos tuvieron la idea de contarles a sus amigos y poco a poco empezó a formarse Lobos México.

Al chico que empezó a jugar y a reunir a sus amigos le apodaban “Lobo”, razón por la cual surgió el nombre. En aquel tiempo, 18 años atrás, sin redes sociales, pero con ganas de jugar, empezaron a repartir volantes en los antros de Zona Rosa (lugar emblemático para la comunidad LGBT) y ahí es donde Iván busca participar con estas personas y asiste a un entrenamiento.

En el 2009 Iván se integró a “Lobos México”, pero se dio cuenta que se necesitaba hacer más que un solo equipo y habló con Jorge Velázquez (principal representante de Lobos México) y llegaron a la conclusión: “hay que hacernos visibles”.

“Bajábamos a la ciudad a torneos, jugábamos y nos regresábamos a nuestra guarida”, exclamó.

Con las ganas de llevar el deporte a toda la comunidad, hicieron el equipo de Fútbol más grande. Poco a poco empezó a crecer hasta que en 2018, de tantas agrupaciones, reunió a varios para poder llevarlos a Nueva York y por primera vez “Lobos México” ganó la Copa de Nueva York.

“Al regresar a México decidimos hacer una organización que junte a todos, tenga un nombre y sea representativo para el país y es lo que estamos haciendo para Hong Kong en los próximos Juegos Olímpicos”.

En este 2021 ya existen 15 equipos, nueve disciplinas y 470 personas inscritas a la Asociación. Los kits serán entregados tanto en la CDMX y los que se encuentran en la República Mexicana. Además, hay equipos como G.Running y Kraken que cumplen su segundo aniversario esta semana.

El duro trabajo de mantener el deporte en México

Iván Lara tuvo mucha suerte en encontrarse en el camino a muchas personas que lo ayudaron para impulsar esta Asociación. En el 2015 tuvo oportunidad de conocer al director de la Federación de Basquetbol con quien tuvo una plática que le sirvió para un futuro desarrollar lo que hoy es la ANADE LGBT.

“Me presenta a presidentes y asociaciones, me invitan a participar en una organización que se llama Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas que son muchas organizaciones de deporte que tampoco tienen dinero como tal porque no son tan grandes como con las que trabajan con CONADE”.

Aunque en poder visibilizar a la comunidad sí ha buscado apoyos, pues es difícil que organizaciones apoyen el deporte en México.

La burocracia deportiva

La Ley de Cultura Física y Deporte en México es tan “cerrada y tan antigua” que una de las clausulas que tiene es que no pueden donar cosas.

“No te permiten que done nada que no pase por CONADE. Si yo estuviera en CONADE y me quieren donar algo tiene que pasar a la Comisión primero y después me lo entregan a mí. Para que eso pase, no pasa porque se queda en el camino y eso es lo que pasa en el Deporte en México, el dinero no llega a los deportistas, no llega a las organizaciones”, explicó Iván.

“Las fundaciones tratan de donar algo a los deportistas, pero tiene que pasar por la Comisión o si no te dejan afuera como a pasado con Paola Espinoza y otras deportistas”, reveló.

Estas cuestiones de leyes se mantiene y el copresidente de ANADE LGBT+ exhorta a que pueda ver un cambio no solo para la comunidad LGBT, sino para la comunidad deportiva en México.

Entrega de kits

La Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Ciudad de México, dirigido por Jaime Morales, hará entrega de los paquetes en el recinto de la Quinta Colorada, en el Bosque de Chapultepec a las 11:00 horas.

Y estos paquetes se les entregarán a cada uno de los líderes de equipos de “mano a mano” que lleguen directo a los deportistas.

