AMLO lamentó la muerte del periodista Jacinto Romero Flores

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del periodista veracruzano Jacinto Romero Flores hace un par de días. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que su gobierno no permitirá que estos casos queden impunes.

“Lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano, y la pérdida de otros periodistas que en cumplimiento de su deber los asesinan. También decirles que no permitiremos que estos hechos delictivos queden impunes”, manifestó.

Aunado a esto, indicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, está llevando a cabo una revisión del mecanismo de protección a periodistas. Agregó que es un compromiso de su gobierno y confió en que la próxima semana se darán a conocer los primeros resultados sobre el tema.

El reportero y locutor en radio Oriestero FM, fue asesinado el pasado jueves mientras conducía su vehículo en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. Según informó Alcalorpolítico, recibió dos impactos de bala alrededor de las 10:45 horas del 19 de agosto, en el bulevar Reforma, de la comunidad del Potrerillo.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que de manera inmediata se tomaron acciones para que las agresiones en contra de periodistas no quede impune.

“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune”, escribió en su perfil de Facebook.

