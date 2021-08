“Finge ser víctima”: Epigmenio Ibarra reaccionó al nuevo video de Ricardo Anaya

Epigmenio Ibarra señaló que AMLO afrontó el proceso de desafuero con una "actitud valiente y digna" (Fotos: Cuartoscuro // EFE)

Este lunes 23 de agosto, el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, volvió a difundir un video a través de sus redes sociales, en esta ocasión reveló que ya recibió un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presente a una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Aseguró que los delitos “que le imputan” suman un total de 30 años de prisión y aseveró que todo forma parte de un plan de persecución orquestado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el productor de televisión, Epigmenio Ibarra, señaló que Anaya Cortés “finge ser víctima” en las grabaciones que ha difundido.

“En Atlanta, mientras en sus videos finge ser víctima de persecución, disfruta Anaya ‘la amarga langosta del exilio’ como decía Luis Cardoza y Aragón”, escribió Ibarra en su cuenta de Twitter.

Para Ibarra, Anaya "finge ser víctima" (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Asimismo, ironizó sobre las palabras que utilizó el ex legislador de la bancada blanquiazul, ya que sentenció que al referir sobre su salida del país como “una decisión dolorosa”, en realidad hizo mención a cuando abandonó los Estados Unidos para hacer carrera política en México.

“Eso de que ‘el exilio es una decisión muy dolorosa’ ¿lo dijo Anaya cuando tuvo que dejar Atlanta para venirse a México?”

No obstante, no fueron los únicos mensajes que el comunicador le dedicó al ex dirigente nacional del PAN, ya que lo señaló como un “cobarde” por huir del país y no presentarse ante la justicia.

“Cobarde es el que huye...”, señaló mientras citó el tuit de Ricardo Anaya, en dicho mensaje el panista aseguró que AMLO es un cobarde porque “arroja la piedra y esconde la mano” al no confesar ser la mente detrás de la investigación en su contra.

Epigmenio Ibarra aseguró que todo lo que está haciendo Anaya, lo realiza desde Atlanta (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

De igual forma, Ibarra aseveró que las acusaciones contra el ex dirigente panista no vienen de AMLO, sino del interior de la cúpula blanquiazul. Recordó cuando Ernesto Cordero presentó una denuncia contra Anaya por lavado de dinero, mientras se llevó a cabo el proceso electoral.

“Lo acusó Lozano. Lo demandó ante la entonces PGR, Cordero. Uno por fraude, otro por lavado de dinero. Lo señaló Lozoya por recibir sobornos de Peña y Odebrecht. Tiene Anaya mucha cola que le pisen, por eso huye y busca protección, atacando a AMLO de los mismos que lo acusaron”, señaló nuevamente en sus redes sociales.

Conviene recordar que en junio de 2018, Cordero declaró que existían pruebas contra Anaya por lavado de dinero y tráfico de influencias, también pidió que se investigaran los estados de cuenta, audios y videos del actuar de Anaya durante las votaciones para la aprobación de la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Lo acusó Lozano", Ibarra recordó los procesos judiciales que ha enfrentado Anaya en el pasado (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Por último, el fundador de Argos Comunicación pidió a Anaya que se quede en México y se defienda si es inocente, ya que solo “el corrupto escapa”.

“Cuando Anaya envalentonado dice ‘vamos para adelante’ lo que en realidad quiere decir es ‘vámonos corriendo’. El inocente se queda y se defiende; el corrupto escapa”, tuiteó minutos después de la difusión del último video que político queretano.

Al igual que el día anterior, Ibarra utilizó su cuenta oficial de Twitter para recordar el proceso de desafuero que atravesó López Obrador en 2005, comparó el actuar del mandatario mexicano con la actitud que ha tomado el panista y aseveró que fue una persona valiente, ya que “no salió huyendo como Anaya”.

“Esta es una actitud valiente y digna. @lopezobrador_ se presentó en la cámara de diputados cuando fue desaforado y se quedó en México esperando a que Fox -que si lo perseguía- lo metiera a la cárcel. No salió huyendo como Anaya. El inocente se defiende, el corrupto se escapa”, escribió a la par de compartir un tuit de AMLO.

