Morena celebró el avance para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato

AMLO será sometido al proceso de revocación de mandato (Foto: Presidencia de México)

La dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido político que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, celebró que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaran en lo general la Ley Federal de Revocación de Mandato este lunes 16 de agosto.

“El proyecto de decreto fue aprobado con ocho votos en favor y dos en contra, por la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa. Por su parte, la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, lo avaló con siete votos en favor, tres en contra y una abstención”, puntualizó el partido guinda en un comunicado oficial.

Asimismo, explicó que se está tratando el tema de incluir el nombre de López Obrador en el formato de la pregunta, algo que fue criticado por Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado.

Morena celebró el avance en la Ley Federal de Revocación de Mandato (Foto: Cortesía Morena)

“La pregunta debe ser muy clara en los términos en los que la Constitución lo establece, no sé la razón, que no sea política, de obsequiarle al Presidente de la República una pregunta a modo, es poner su nombre, debe ser muy simple, como nosotros lo planteamos, la pregunta a los ciudadanos. Lo que tenemos que definir es el objetivo de la revocación, entendida como la voluntad de los ciudadanos, no se trata del actual, vamos a aprobar una ley reglamentaria que tendrá efectos para los próximos presidentes”, sentenció Delgado Rannauro durante la sesión del lunes.

Dicha crítica atendió a la pregunta original, publicada por Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, en la cual se especifica el nombre del jefe del ejecutivo federal actual; sin embargo, esta especificidad debería de ser cambiada con el cambio de sexenio.

¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?

De tal modo que en el comunicado oficial del partido se adelantó que se está viendo la posibilidad de cambiar la pregunta a “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”; sin embargo, no aseguraron que así quede la pregunta.

Damián Zepeda, del PAN, señaló que aún faltan muchos puntos por afinar en la Ley Reglamentaria de esta reforma (Foto: Cuartoscuro)

Este método de democracia participativa es nuevo en México, pero no en el mundo, pues países europeos implementan este tipo de ejercicios de manera habitual para conocer el parecer de la ciudadanía; sin embargo, al ser un modelo nuevo en la república, se espera que se afinen diversos puntos antes de que se aplique la consulta relacionada a esto.

La revocación de mandato será un proceso al cual se someterá AMLO en marzo del 2022, el cual puede definir su permanencia en la presidencia del país, pero para que ésta tenga carácter de vinculante, debe de participar el 40% del padrón electoral registrado en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, puntualizaron, el Presidente de la República se entenderá separado definitivamente del cargo, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita la declaratoria de revocación. Se procederá de forma inmediata, según lo previsto en el último párrafo del artículo 84 de la Constitución.

“En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto”, dicta el artículo mencionado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

SEGUIR LEYENDO: