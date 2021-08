Accidente en la México-Cuernavaca: convocaron a rodada en memoria de los motociclistas fallecidos

Accidente en el kilómetro 51 de la autopista México-Cuernavaca antes de llegar al poblado de Tres Marías (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

Tras las múltiples muertes de motociclistas en la autopista México-Cuernavaca de este fin de semana, ha surgido una convocatoria en redes sociales para hacer una rodada colectiva en honor a quienes perdieron la vida.

“Domingo 22 de Agosto a las 11:00 a.m. en la caseta de Tlalpan, rodada en homenaje a los hermanos caídos. Obligatorio uso de cubrebocas y un moño negro en el brazo o en la moto, a velocidad mínima y todos juntos, sin separarnos”, señala el llamado.

En la rodada estará prohibido circular a más de 80 kilómetros por hora o hacer cualquier tipo de acrobacia. Asimismo, pidieron a los asistentes no caer en provocaciones, evitando agresiones a otros motociclistas o automovilistas.

Sin embargo, la invitación pública no ha sido bien tomada por todos los usuarios de redes sociales, quienes han recordado que los motociclistas pudieron provocar el accidente donde resultaron heridos o muertos al conducir a exceso de velocidad.

En el múltiple accidente se vieron involucrados 15 automóviles, dos tráileres y al menos trece motocicletas (Foto: Cuartoscuro)

“En vez de organizar una rodada por los imbécil*s motociclistas que se mataron en la México-Cuernavaca como si fueran héroes, deberían quedarse un mes encerrados en su casa, reflexionar y tomar conciencia de lo que implica manejar un vehículo a velocidades excesivas y estúpid*s”, dijo un usuario de Twitter.

Otros más hicieron mofa de que no irían a la rodada convocada para este próximo domingo porque sería a “velocidad mínima”.

“Mínima velocidad para ellos debe de ser algo así como 180 km/h”; “Jajaja no saben andar a baja velocidad”; “Si no es a 250 km/h... No voy”, dijeron algunos usuarios.

Cabe recordar que el aparatoso accidente de este fin de semana ocurrió cuando los motociclistas perdieron el control de sus vehículos al ir a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora.

Accidente a la altura del km 51 de la autopista México - Cuernavaca por el cual varios motociclistas fallecieron (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los motociclistas que atestiguó el accidente, relató para las cámaras de Foro TV que circulaba junto a uno de los involucrados en el choque letal, quien iba junto a su novia en una motocicleta Suzuki de color rojo.

Al respecto, aseguró que circulaban aproximadamente a 250 kilómetros por hora, velocidades encima de lo permitido, e incluso etiquetó sus actos como ir “echando carreritas”, lo que pudo haber ocasionado algunos de los accidentes, como el que describió después.

De acuerdo con las palabras del también motociclista, perdió de vista a las personas con las que competía por velocidad, y más adelante se percató de que al no poder frenar al tiempo, terminaron estampados contra una camioneta blanca.

En el múltiple accidente se vieron involucrados 15 automóviles, dos tráileres y al menos trece motocicletas (Foto: Cuartoscuro)

“Pasamos la caseta de cobro, venía yo con la moto de acá atrás, una Suzuki roja que venía con su novia, veníamos circulando como a 250, o sea veníamos echando carreritas. Ya que se hizo doble la carretera, adelante de la gasolinera, yo ya los pedí, pensé que ya habían pasado el accidente de aquí adelante cuando ellos se estrellaron atrás de una camioneta blanca porque ya encontraron parado el tráfico, ya no alcanzó a frenar y se estrelló atrás de la camioneta. Veníamos a 250, aproximadamente, pues veníamos echando carreritas”, dijo al reportero de Televisa.

En el accidente de este 15 de agosto, se reportaron 15 lesionados y al menos 6 muertos. Los sobrevivientes fueron trasladados a diversos hospitales para su recuperación.

Aunque los primeros informes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) apuntaba a una supuesta falla de frenos de un tráiler, se confirmó más tarde que el accidente a la altura de Tres Marías fue debido al exceso de velocidad de los motociclistas.

