“Hay persecución política”: Gerardo Fernández Noroña defendió a Mauricio Toledo tras desafuero

Fernández Noroña señaló que este conflicto entre Morena y PT sólo ayuda al fortalecimiento de la oposición (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, defendió a su compañero de bancada, Mauricio Toledo, tras su desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 11 de agosto.

Durante una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, el legislador criticó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por burlarse de los señalamientos de persecución política contra Toledo.

“Mauricio Toledo y la fracción del PT sostenemos que hay persecución política. Claudia Sheinbaum, nuestra compañera, sostiene que le da risa”, declaró.

Fernández Noroña aseguró que este caso no se hubiera desarrollado de la misma manera si Toledo se hubiera quedado en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual representaba anteriormente, pues el bloque de oposición habría generado impunidad para no desaforarlo.

“Si Mauricio Toledo se hubiese ido al PAN, PRI, PRD, sostengo que en este momento no se le tocaría, pero es una especulación (...) en el terreno de la no especulación, nosotros no somos iguales, nosotros no representamos lo mismo, no pedimos ni generamos impunidad para nadie”, detalló.

Mauricio Toledo fue desaforado por presunto enriquecimiento ilícito (Foto: Twitter/@mauriciotoledog)

Asimismo, mencionó que si a su compañero de partido lo hubiesen acusado de ser partícipe de las agresiones contra Sheinbaum en un mitin realizado el 3 de enero de 2018, cuando supuestos integrantes del PRD “reventaron” el evento, su voto habría sido a favor de quitarle sus protección política, pero con los señalamientos de enriquecimiento ilícito realizados, su pensamiento cambió.

A lo largo de su mensaje, criticó el accionar del gobierno federal en este caso, pues mencionó que no están “barriendo las escaleras” de arriba para abajo, ya que decidieron no enjuiciar a los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a pesar de su posición contra la Consulta Popular del pasado 1 de agosto, donde, acusó, colocaron menos casillas y no realizaron la promoción debida.

“Chiquititos se ven, chiquititos, se están barriendo las escaleritas de servicio . No están barriendo de arriba a abajo, se fueron allá , penúltimo escalón”, dijo el petista, al tiempo que le pidió a Morena respeto y gratitud por lo realizado por Toledo durante su periodo en la Cámara de Diputados, cuando se mantuvo en el PT para mantener la mayoría y la mesa directiva.

“Un mínimo de gratitud. Toledo y Serrano se la jugaron con nosotros para que el PT tuviera la mesa directiva, y el compañero presidente dijo ‘no quiero maniobras’, y cuatro del PRD se van al PRI para que tuvieran la mesa directiva (...) Nosotros no vamos a responder de manera cobarde con quien decidió jugársela, cuando Morena y el PES nos dio la espalda”, sentenció.

El petista criticó a Claudia Sheinbaum por burlarse de los supuestos señalamientos de persecución política contra Toledo (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Finalmente, Noroña destacó que nunca será ingrato con su bancada y denunció que este conflicto interno entre las bancadas del PT y Morena no es para celebrarse, debido a que simplemente fortalece a la derecha, la cual aprovecha para señalar las debilidades que ambas fuerzas políticas presentan en las cámaras legislativas.

Esta nueva polémica surgió luego de que el legislador diera negativo a COVID-19, tras 15 días de estar contagiado, en los que se mantuvo aislado y bajo tratamiento para evitar complicaciones con la enfermedad.

Sin embargo, durante su primer acto presencial no salió bien librado, pues fue cuestionado por no utilizar cubrebocas a pesar de la cantidad de gente dentro del recinto donde se encontraba. Su argumento principal fue la inmunidad de seis meses que otorga el virus SARS-CoV-2 después de la recuperación.

“Ninguna irresponsabilidad. Por si no te enteras, soy inmune pues salí negativo, estaré libre del bicho por unos meses (...) Se deben poner cubrebocas los que estén enfermos para no contagiar a otras personas o, en su defecto, quienes estén tratando con enfermos infectocontagiosos. Ni la vacuna evita el contagio y crees que con un trapito te proteges, cretino”, escribió en sus redes sociales.

