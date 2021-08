Por “corrupto, inepto y sinvergüenza”: Fernández de Cevallos pidió que no haya tapadera para AMLO

El "Jefe Diego", fiel a su estilo, volvió a referirse a López Obrador como un político “corrupto, inepto, vociferante y sinvergüenza” (Fotos: Cuartoscuro)

En un hecho inesperado, Diego Fernández de Cevallos y Andrés Manuel López Obrador coincidieron en un punto que fue abordado en la conferencia mañanera de este miércoles 11 de agosto. En dicho evento, el mandatario mexicano pidió a los gobernadores electos no ser “tapaderas” de actos irregulares que estén presentes en sus entidades.

Ante las palabras de AMLO, el Jefe Diego se unió a la petición del presidente con respecto a los gobiernos electos; sin embargo, también lanzó el mismo requerimiento para la persona que quede electa para la presidencia de la República en los comicios nacionales de 2024.

“Tartufo pidió a los gobernadores electos que no sean tapaderas de los gobernadores salientes. Coincido con él y tampoco el que resulte presidente electo en 2024 deberá ser tapadera del corrupto, inepto, vociferante y sinvergüenza”, escribió en su cuenta de Twitter el ex senador de la República.

Pese a la coincidencia en las ideas respecto a los actos de corrupción que se han presentado en algunas entidades del país, el panista, fiel a su estilo, volvió a referirse a López Obrador como un político “corrupto, inepto, vociferante y sinvergüenza”.

La misma petición que lanzó a los gobernadores, la envió para aquella persona que sea electa en la presidencia en el 2024 (Foto: Twitter/@DiegoFC)

El mensaje rápidamente fue tomado como una arena del discusión, aunque la mayoría de los comentarios fueron para mostrar apoyo a las palabras del ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Con la vara que mide tartufo, será medido. Ojalá pueda verlo en proceso judicial, por tanto, muerto de COVID a él y su inepto @HLGatell, a sus hermanos e hijos corruptos”, señaló un usuario.

Sin embargo, algunos señalaron como incorrectos los planteamientos que ha hecho el Jefe Diego a lo largo de los años contra López Obrador: “Dieguito, no le has podido encontrar ni un solo (delito) en 30 años ¿Por qué crees que le vas a encontrar algo en el 2024? Aparte que no ves que el mismos promovió que le quitaran el fuero al presidente ¿Quién haría algo así? Solo una persona realmente honesta”.

Diego Fernández de Cevallos ha sido una de las personas más críticas hacia el gobierno de AMLO (Fotoarte: Steve Allen)

Mientras tanto, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador pidió que “los (gobernadores electos) que están llegando no se conviertan en tapaderas”, los instó a denunciar el mal manejo de los recursos públicos de los gobiernos anteriores.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Federal criticó, sin especificar las entidades, que hay gobiernos que no han manejado adecuadamente los recursos que se les son asignados por la Federación y, actualmente, no cuentan con el presupuesto necesario para pagar nóminas.

Por lo tanto, el presidente se propuso ayudar a las entidades, sobre todo con el pago de las nóminas, porque no se puede retener los salarios de los trabajadores.

“Ese es el problema, los trabajadores tiene que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos, pero no es saber menos o no me alcanza… ¿por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste el que se endeudó el estado y no dijiste nada?, ¿por qué te ayudaron en la campaña?, ¿por qué estableciste relación de complicidad?”, explicó el mandatario ante los medios de comunicación.

El mandatario señaló la Federación viene arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados (Foto: Presidencia de México)

Tal situación es un foco rojo para López Obrador, ya que consideró que algunos estados quedarán en crisis tras el cambio de poder del próximo 31 de agosto en 15 entidades.

“El Gobierno Federal no le debe a ningún estado sus participaciones, ¿Qué fue lo que pasó? Se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados, yo les he planteado aquí, como por influyentismo en Hacienda se le decía a los gobernadores: ‘esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio las llamadas APPs y vas air pagando año con año’ y aceptaban porque se los pedían de Hacienda”, destacó.

