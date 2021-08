Dónde está el “tesoro” de la época de Porfirio Díaz que convertiría a México en una potencia

Los recursos del tesoro escondido que convertirían a México en potencia mundial (Ilustración: Jovani Pérez)

Un “tesoro” de más de 830 billones de pesos podría convertir a México en una potencia mundial, aseguró a Infobae México Rogelio Amparan, integrante del Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo.

Nosotros lo vamos a verificar, porque si esto es real. o lo tenemos, México se va a convertir realmente en una potencia, porque para hacer todo lo que quieres, necesitas recursos

Desde que el país logró su independencia de la Corona española, en 1821, se han venido generando una serie de depósitos “fuera de libro” para indemnizar a los legítimos dueños del territorio mexicano, las comunidades originarias, por la extracción de riqueza natural a manos de naciones de gran importancia económica.

“Entonces, lo que sí es un hecho, porque nosotros llegamos a conocer todos estos depósitos en algún momento, cuando se hace un compliance con Inglaterra, nos arrojan toda la información y es increíble, fue la confirmación hace unos años de que había tantos depósitos en oro de diferentes denominaciones y peso, que hizo el Estado mexicano para concentrarlos y, en su momento, indemnizar a toda la población mexicana a través de la administración de su banca central”, contó Amparan a Infobae México.

El Producto Interno Bruto de México de 1877 a 1910 se mantuvo en niveles de 2,1% anual (Foto: Reuters / Umit Bektas)

Sin embargo, fue hasta el Porfiriato, período de treinta años en el que el general Porfirio Díaz fue presidente de México, cuando dichas aportaciones cobraron mayor relevancia.

Este momento de la historia se caracteriza por haber logrado estabilidad política, social y económica, pues le abrió la puerta a importantes inversionistas extranjeros que lograron acelerar la actividad comercial. El Producto Interno Bruto de México de 1877 a 1910 fue impresionante para su época; el PIB real per cápita se mantuvo en niveles de 2,1% anual.

En comparación con otros países más desarrollados, de acuerdo con el economista Timothy J. Kehoe, “[…] el Porfiriato fue el período -excepto por el período de sustitución de importaciones de 1950-1981- en el que México es comparable con los Estados Unidos”.

Con excepción del período de Sustitución de Importaciones (ISI), el Porfiriato es el único momento en el que México es comparable con Estados Unidos (Foto: Archivo)

Ya con Plutarco Elías Calles al frente del Ejecutivo Federal, se emite un decreto para iniciar con la indemnización de los pueblos indígenas en el futuro, monto que se conformó por los depósitos acumulados y un avalúo de las tierras mexicanas.

“Los depósitos mismos forman algo que se llama Cuenta Única del Capital de Apoyo (CUCA) de la cual toda la población se convierte en socio activo, han pasado tres generaciones de 33 años y México tiene el derecho de cobrarlo hasta la cuarta generación, pero México debería estar recibiendo los dividendos de esa cuenta única de aportación para distribuirlos entre toda su población” explicó el también vocero de Mauricio Montijo Lucero, administrador único y agente liquidador del FMPPA.

Se necesitaría la intervención del Estado mexicano, con el respaldo de un cuerpo diplomático, para que el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo pueda iniciar un proceso de repatriación de los recursos (Foto: Reuters)

Montijo Lucero adquirió el derecho de administrar el fondo por el nombramiento que se le dio a su familia, cuando Elías Calles, en 1928, comenzó el proceso de registro a partir de la actualización de comités particulares de todas la comunidades indígenas del país.

“Fue la abuela, el papá y después Mauricio el único que ha venido dando seguimiento. Le fue conferido este derecho cuando se vencen esos 33 años, después de aquellos depósitos en ese tercer periodo México ya puede acceder automáticamente a través de su representante común a los rendimientos que ha generado esa cuenta y esos rendimientos enormes, Mauricio habla de 822 millones inicialmente, pero ahorita vamos en ochocientos treinta y tantos”, detalló.

Se ha comprobado que todo lo que dice Mauricio es real, que México tiene un gran tesoro

Se necesitaría la intervención del Estado mexicano, con el respaldo de un cuerpo diplomático, para que el Fondo Mixto Privado de Patrimonio Autónomo pueda iniciar un proceso de repatriación de los recursos. Por ello, los integrantes de dicho organismo tomaron con optimismo la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador sobre indagar acerca del “tesoro”.

Con estos recursos, México adquiría independencia financiera en cuatro ejes de sustentabilidad principales, aseguró Amparan (Foto: Reuters/ José Luis González)

En conferencia de prensa matutina, el pasado 19 de enero, el mandatario mexicano informó que Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, recibió la instrucción de investigar acerca de la fortuna que estaría en el extranjero.

“Hemos escuchado esa versión ya en otras ocasiones, pero no tenemos evidencias, no hay pruebas de que esto sea real, desde luego no cerramos ningún expediente que tenga que ver con estos hechos, con la posibilidad de que haya dinero en el extranjero que sea de México, eso no prescribe; si se investiga, si se tiene elementos, si se prueba, si es real; entonces el Gobierno actuaría para demandar la devolución de esa riqueza en beneficio del pueblo de México, pero no hay ahora información sobre eso”, indicó el pasado 19 de enero.

Con estos recursos, aseguró Rogelio Amparan, México adquiría independencia financiera. Además, repartido entre los 2.458 municipios del país se podría generar una inversión en cuatro ejes principales: educación, salud, desarrollo económico y alimentación.

“Si le regalamos ese dinero a cada habitante, pues vamos a colapsar el país y esa no es la idea, es una acción financiera inteligente la que se debe aplicar esa inversión y hacer que toda la población trabaje por sus comunidades, bajo ese caso digamos hipotético del monto hacia cada habitante genera un fuente de inversión porque el bien bursátil no se retira, se mantiene y lo que produce es lo que está retirando y se está invirtiendo en los cuatro rubros de desarrollo sustentable”, aclaró.

Los integrantes del fondo han tomado con gran optimismo la iniciativa y el interés del presidente López Obrador para investigar sobre el "tesoro" (Foto: EFE/ José Méndez)

No obstante, esta información no ha sido revelada a la población. Según el integrante del FMPPA, hay cúpulas políticas y empresariales a las que no conviene que México recupere su valor en el mercado de divisas, desarrollo en inversión. “[…] esa parte es la que no le gusta mucho a la administración pública porque piensa que nosotros estamos tratando de generar un gobierno alterno y no es así”.

“La intención de nosotros no es estar en confrontación con nadie, mucho menos con el presidente de la república, la intención es darle la herramienta más poderosa a la que pueda acceder el presidente de la república, para acceder a todo el plan que trae para desarrollar este país y es genuino”, agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: