Cuánto dinero necesitas para estudiar en Harvard y qué otros requisitos debes cumplir

Foto: Adam Glanzman/Bloomberg

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, es una institución para quienes tienen una mentalidad “clasista” y quieren “aprender a robar”, lo cierto es que muchos mexicanos y mexicanas sueñan con estudiar ahí, aunque sea un diplomado.

No por nada este centro de estudios con más de 385 años de historia, ubicado en el estado de Massachusetts, tiene el más alto prestigio internacional; muestra de ello es que se mantiene entre las cinco mejores universidades del planeta, de acuerdo al ranking 2022 del portal Quacquarelli Symonds (QS).

Harvard obtuvo 98 de 100 puntos en la evaluación de seis métricas: reputación académica, proporción de profesores / estudiantes, citas por facultad, reputación del empleador, proporción de profesores internacionales y proporción de estudiantes internacionales.

Foto: Instagram/@harvard

En sus aulas han pasado personajes como los ex presidentes de EEUU: Theodore Roosevelt, John F. Kennedy y Barack Obama; el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg; el CEO de Microsoft, Bill Gates; la ex directora del New York Times, Jill Abramson; o la actriz ganadora del Oscar, Natalie Portman, por mencionar algunos.

Pero así como es una de las universidades más prestigiosas, es bien sabido que también es una de las más difíciles a acceder. Año con año, cerca de 30,000 aspirantes se postulan para ser admitidos, de los cuales solo cerca de 2,000 son aceptados.

Y es que el miembro electico es sumamente exigente en su proceso de selección ¿Pero cuáles son los requisitos y el proceso para aplicación a una licenciatura?

Foto: Instagram/@harvard

Académicamente, Harvard toma en cuenta múltiples factores como calificaciones de excelencia, un reporte de actividades extracurriculares, una carta de recomendación de un mentor, dominio del idioma ingles (escrito y hablado), así como capacidades personales como el liderazgo,

Si tienes con dichos requisitos, el proceso que deberás seguir es el siguiente:

1. Realizar un formulario de solicitud, para el cual deberás pagar USD 75.

2. Entregar un ensayo, en el que deberás describir tus habilidades, ambiciones e interés por la universidad; claro, con una redacción perfecta y utilizando las mejores palabras.

3. Aprobar el SAT, un examen de ingreso con una duración de 03:45 horas, en el que se evaluara tus conocimientos en áreas de Matemática, Lectura Crítica y Escritura.

4. El siguiente paso es la entrevista. En esta instancia deberás estar preparado para discutir sobre cualquier tema de interés social y no solamente académico. Además deberás denotar confianza en ti mismo

Ahora bien, el principal obstáculo que tienen muchos estudiantes destacados de México es alto costo económico de estudiar una carrera aquí.

Este es el desglose de tarifas por un año académico:

1) Matrícula: 51,904 dólares. Equivalentes a $1,159,569 pesos.

2) Alquiler, servicios públicos y alimentos: 21,686 dólares. Equivalentes a $484,479 pesos.

3) Seguro de Salud: 5,128 dólares. Equivalentes a $114,562 pesos.

4) Libros y suministros: 866 dólares. Equivalentes a $19,347 pesos.

5) Gastos personales: 4,170 dólares. Equivalentes a $93,160 pesos.

6) Gastos tecnológicos: 1,500 dólares. Equivalentes a $33,510 pesos.

7) Tarifas de préstamos federales: $214 dólares. Equivalentes a $4,825 pesos.

TOTAL: 85,470 dólares o $1,909,455 pesos.

* Los costos de matrícula futuros, las tarifas y los montos del presupuesto estudiantil estándar pueden variar de un año a otro.

El costo total puede reducirse si el estudiante recibe becas, las hay de dos tipos: basadas en la necesidad económica o en el mérito académico.

Importante: Para este 2021 debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus que sigue azotando al país, la Universidad informó que seguirán suspendidas las clases presenciales y que todos los estudiantes deberán tomar los cursos en línea, sin importar que los estudiantes vivan o no en el campus, pero los precios de la colegiatura no varían.