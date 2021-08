Ex fiscal de Guatemala apoyó el juicio contra expresidentes en México: “Que enfrenten la justicia”

(Foto: EFE)

Claudia Paz y Paz, ex fiscal de Guatemala y parte del Grupo de Expertos que investigó la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se mostró a favor de que los expresidentes mexicanos sean enjuiciados por los actos delictivos que hayan cometido durante su sexenio.

“Si los más altos cargos del Ejecutivo, los ex jefes de Estado cometieron graves crímenes, sea de violación de derechos humanos o casos de macrocorrupción, es imprescindible que enfrenten la justicia”, comenzó la funcionaria en una entrevista con Aristegui Noticias. “puede existir la sensación en la población que hay personas que están por fuera de la ley, que por más graves crímenes que cometan ellos son capaces de evadir las responsabilidades”.

Agregó que para atacar la corrupción es necesario enviar un mensaje a aquellas personas del más alto nivel que han vulnerado la ley y se enriquecieron con fondos públicos. “El principal requisito es que las más altas autoridades del país quieran llevar adelante estos casos y les den todo el respaldo a los funcionarios encargados de hacerlo: policías, fiscales y jueces, porque para nada es un proceso sencillo”, explicó.

Paz y Paz recordó que tanto en Guatemala como en México es la intromisión de actores ajenos a la política lo que da una percepción del nivel de corrupción en el país, pues “no se trataba de un caso de corrupción aislado, no se trataba de un ministro o secretario que no tenía ético, era algo muchísimo más grave, era la forma de gestionar la cosa pública”.

Todos estos comentarios tuvieron lugar poco después de que se realizara la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que si bien no se cuestionó específicamente sobre los ex mandatarios, en un inicio la pregunta propuesta por el tabasqueño era, a grandes rasgos: " “¿Quieres que se investigue y, de conformidad con la ley, se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no?”





