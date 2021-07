Samuel García impugnó ante el TEPJF las multas impuestas por el INE

Samuel García Sepúlveda denunció la millonaria multa que el INE aprobó (Foto: Twitter@samuel_garcias)

Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León, denunció la millonaria multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) quiere aplicar, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A través de sus redes sociales, el regiomontano explicó que se hicieron tres demandas: una a nombre de él, otra a nombre de su esposa, Mariana Rodríguez y una tercera a nombre del partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Acabamos de presentar las demandas, Samuel García y Mariana Rodríguez, en las que combatimos esta ilegal multa del INE donde nos fincan 55 millones de pesos porque supuestamente Mariana me debió haber cobrado 28 millones de pesos”, explicó.

El candidato se refirió a la demanda como una prueba de que no pueden callar a su esposa y tampoco la pueden catalogar como una “cosa” que tenga precio. Por esto, también alegó que se trata de una lucha contra la violencia de género.

INE aplicó la multa por la promoción que Mariana Rodríguez hizo a García Sepúlveda (Foto: EFE/Antonio Ojeda)

“Esta demanda es la lucha por la libertad de expresión. Demuestra la lucha por los derechos políticos de todos los ciudadanos y ciudadanos de México. Una lucha contra la cosificación. El INE le quiere poner signo de pesos a Mariana, como una cosa, como una empresa y desconoce que es mi esposa, una ciudadana comprometida con su país”, declaró.

El próximo mandatario recalcó que el proyecto aprobado por el INE se hizo para lastimarlo a él y a la influencer. Aunado a esto, agregó que todo lo bueno que ya había hecho el instituto, se ensució al haber votado a favor de la millonaria multa.

“Por eso confiamos plenamente en el Tribunal que va a echar abajo y revocar esta resolución y generar un precedente para el futuro, para los jóvenes, para la libertad de expresión y sobretodo, para que nunca más vuelvan a callar a una persona o la vuelvan a cosificar. Mi esposa no es un producto INE, Mariana Rodríguez no está a la venta ni tiene precio”, resaltó con indignación.

El regiomontano destacó los ejemplos de otros candidatos que también tuvieron promoción, pero para ellos no hubo un castigo de tal magnitud, ni que se le acercara.

García Sepúlveda pidió que lo dejaran prepararse para su mandato (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)I

“Hubieron otros muchos candidatos como Lupita Jones, como el hermano de Belinda, que obviamente sus familiares los apoyaron y ahí no pusieron las mismas reglas. Aquí esto es una injusticia, es inequitativo, es violatorio de derechos humanos. Por eso hoy MC, Mariana Rodríguez y Samuel García, estamos presentando demandas, quienes no dudo que el tribunal a quien respeto y sé que me van a dar la razón, va a nulificar”, aseveró.

Finalmente, el candidato declaró que ya no gastaría su tiempo en cosas como demandas ya que tiene la presión de la transición hacia lo que será su nuevo gobierno y aún tiene muchas cosas por resolver.

“Dejenme gobernar, traigo encima la presión del COVID, del regreso a clases, de armar el mejor gabinete para todo Nuevo León y de seguir sumando al bien de México. Ya el mismo presidente en una mañanera les pidió que respeten el voto de la gente y se dejen de estas ridiculeces”, finalizó.

García Sepúlveda publicó parte del contenido de las denuncias, junto con las pruebas e imágenes, a través de sus historias de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: