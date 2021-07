Ikigai: el método japonés para tener una vida plena

El método "Ikigai" nació en la isla de Okinawa, Japón (Foto: NEEDPIX.COM)

La palabra Ikigai es un concepto japonés que significa “la razón de vivir”, aunque en algunos textos también se encuentra como “la razón de ser”. Dentro de la cultura japonesa, se ha desarrollado como una filosofía de vida donde las personas emprenden una búsqueda constante por encontrarse a sí mismos.

En occidente, gracias a los aprendizajes japoneses, esta filosofía se ha asociado al diagrama de Venn donde las personas deben de colocar y superponer: lo que aman, para lo que son buenos, lo que necesitan y lo que merecen recibir monetariamente en un empleo.

Como se puede observar, se utiliza principalmente para que una persona (adulta) priorice sus necesidades frente a un nuevo trabajo, nuevas metas y nuevos horizontes que se plantea explorar.

A diferencia de otras parte del país nipón, en Okinawa decidieron decirle adiós a las azúcares procesadas o a los alimentos industrializados (Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo)

No obstante, en la zona oriente del planeta, esta visión no se basa únicamente en diagramas, ya que de ser así sería demasiado simplista porque laborar no es todo lo que conforma o hace a un ser humano.

Para la autora Mieko Kamiya en el texto Sobre el Ikigai (considerado como la biblia moderna de esta filosofía), Ikigai representa “la felicidad”, ya que es lo que permite ser optimista ante el futuro, pese a las circunstancias que estén aconteciendo en el presente. Aunque la autora explica que hablar de “razón de vida” es muy arriesgado, por lo que prefiere “propósito del día a día”, ya que sitúa el concepto a la vida cotidiana y no a un espacio idílico.

En resumen, la autora expresó que el concepto se volvió una forma de vida para los habitantes de la isla Okinawa ya que aprendieron a creer “en la suma de pequeñas alegrías cotidianas” que resultan en una vida más plena.

Para aquellos que siguen el método "Ikigai" la forma en que se afronta la vida y la alimentación van de la mano (Foto: Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dp / DPA)

Conociendo las bases del “propósito del día a día”, los escritores Héctor García y Francesc Miralles se dedicaron a investigar cuál es la razón por la que los habitantes de dicha isla son más longevos en comparación con las diferentes poblaciones de la nación asiática.

En su libro El método Ikigai descubrieron empíricamente que en este territorio japonés, la filosofía se aplica a todas las partes de la vida, inclusive en la alimentación y gran parte de que las personas alcancen más de 80 años se debe a la dieta que se ha consumido en la isla desde hace siglos.

Con base en su investigación, los habitantes de Okinawa consumen en promedio, al menos, 18 alimentos diferentes por día, la gran mayoría de ellos de origen vegetal. Es decir, basan su ingesta de alimentos en verduras, legumbres y derivados de la soja, lo cual está comprobado que aportan al cuerpo vitaminas, minerales y proteínas vegetales.

Vivir el presente para poder tener un mejor futuro, pero yendo día a día es como los japoneses han afrontado las circunstancias del presente (Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

A lo anterior, cabría la pena destacar que la base de su alimentación es el arroz, los autores destacaron que es un producto que acompaña a la mayor parte de los comidas; aunado al consumo de diferentes tipos de pescado, los cuales aportan grasas benéficas para combatir problemas de salud como el colesterol.

En tanto, también descubrieron que las personas no suelen saciarse cuando realizan la ingesta de alimentos, es decir, consumen raciones calculadas que les permiten no pasar hambre, pero nunca raciones vastas porque en Okinawa creen que llenar al organismo de comida produce reacciones negativas en el cuerpo.

Destacaron que en el día a día se ha evitado el consumo de azúcares procesadas y solo utilizan la natural de caña, al mismo tiempo que no ocupan la sal en exceso como condimento. Por último, les causó sorpresa que casi siempre beben agua simple para acompañar los alimentos y evita las bebidas que contengan cafeína, entonces suelen tomar té de jazmín o de frutas típicas de la isla de Okinawa.

En conclusión, los autores explicaron que la filosofía de vida y la dieta ikigai no son cosas separadas, sino que forman parte de un mismo mundo, ya que para los habitantes de la isla se debe de tener conciencia hacia un objetivo importante, con el fin de orientar el día a día al bienestar, combatir el envejecimiento y las principales enfermedades relacionadas con él.

SEGUIR LEYENDO: