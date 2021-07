Insabi garantizó distribuir 12 medicamentos oncológicos luego de que Cofepris los apruebe

En cuanto la Comisión de de Control Analítico de Cofepris apruebe los medicamentos serán distribuidos (Foto: Twitter/INSABI_mx)

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se comprometió con los padres de niños con cáncer a distribuir 12 medicamentos oncológicos luego de que la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) de Cofepris los apruebe.

Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de Abasto, mencionó que dichas claves fueron recibidas el pasado 11 de julio y se trata de Bleomicina 15UI; Carboplatino 150mg; Dacarbazina 200mg; Daunorubicina 20mg; Doxorubicina 10mg; Doxorubicina 50mg; Epirubicina 50mg; Etopósido 100mg; Fluorouracilo 250mg; Metotrexato 50mg; Oxaliplatino 50mg y Vincristina 1mg.

Todas estas medicinas fueron adquiridas en Corea del Sur y posteriormente liberadas por la aduana. En cuanto termine su proceso de análisis por parte de la Cofepris y sean aceptados se procederá a su entrega a las entidades federativas donde sean requeridos.

El funcionario del Insabi también destacó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) ha adjudicado 132 claves de medicamentos. Además hay 23, de alto consumo, las cuales se adquirieron en el mercado internacional.

Los padres de niños con cáncer han exigido el abasto de los tratamientos (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Durante la reunión se esclarecieron las tres partes de la estrategias de abasto de medicamentos oncológicos:

1. El gobierno federal adquiere y distribuye los medicamentos oncológicos para todo el país.

2. Las entidades federativas adquieren, con los recursos que la federación proporciona, los medicamentos faltantes.

3. Se aplican los tratamientos mediante quimioterapias preparadas en una Central de Mezclas.

Hasta el momento, una de las mayores demandas por parte del Colectivo de Madres y Padres de familia fue la distribución de medicamentos se realiza en función de las unidades hospitalarias en Oaxaca y Veracruz.

En esta última entidad se han distribuido las 22 claves, recibidas del Insabi en las últimas tres semanas, y se cubrieron todos los tratamientos para los pacientes que son atendidos en los dos hospitales de alta especialidad del estado.

Finalmente, autoridades veracruzanas de salud reiteraron su compromiso de llevar a cabo las obras de mantenimiento a la instalación del aire acondicionado del Hospital Infantil de Veracruz.

Por su parte, representantes del estado de Guerrero pidieron atender el abasto de oncológicos en el Instituto Estatal de Cancerología. Ante ello, el Insabi se comprometió a entregar un reporte de las claves entregadas a la entidad, así como establecer comunicación con las autoridades del sector Salud del estado para tener información puntual sobre este tema.

AMLO aseguró que se terminó el desabasto de medicamentos oncológicos (Foto: Twitter/HectorAstudillo)

Dos demandas que no fueron atendidas de la manera esperada fueron la revisión del abasto en el Hospital de Especialidades de Ixtapaluca y la demanda de medicamentos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en los cuales apenas se están realizando acuerdos entre padres autoridades para generar un vínculo de comunicación formal para atender con prontitud sus demandas.

“Se informó que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña un OPD (Organismo Público Descentralizado), por lo que se deben establecer convenios y acuerdos con el secretario de Salud estatal de Oaxaca para brindar de forma coordinada la mejor atención a la niñez oaxaqueña que requiera tratamientos de cáncer”, destacó el Insabi.

Al culminar con el diálogo, la dependencia federal agradeció los comentarios para dar a conocer las problemáticas que en ciertos puntos quedan desapercibidas. Así, se citó a una próxima reunión el miércoles 28 de julio.

Cabe destacar que esta noticia se dio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara como finalizados los problemas en la compra de medicamentos, pues se rompió con el sistema de corrupción que se había establecido e impedía la contar con ellos.

“Es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos, y medicamentos con buena calidad, además del abasto, esto ha significado ahorros importantísimos para la Hacienda Pública. No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o con la compra venta de medicamentos, no pudo impedir que se adquirieran los medicamentos, esto llevo a hacer muchas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero”, indicó el mandatario mexicano.

