Extesorero de Apaseo el Alto es detenido por presunto desvío de recursos: Fiscalía de Guanajuato espera vinculación a proceso

Fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste confirmó la detención de Jaime N por el presunto desvío de recursos en el municipio de Apaseo el Alto (especial)

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Jaime Aguirre Mejía, ex tesorero del municipio de Apaseo el Alto, quien es investigado por el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión. El caso, que comenzó tras una denuncia presentada por el gobierno municipal en marzo de este año, avanza ahora hacia la etapa judicial, donde las autoridades buscarán obtener la vinculación a proceso del ex funcionario.

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que el ex tesorero ya se encuentra bajo custodia de las autoridades; sin embargo, aclaró que la Fiscalía dará mayores detalles únicamente cuando el juez determine su vinculación a proceso, con el objetivo de ofrecer información confirmada y evitar especulaciones sobre el desarrollo del caso.

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Fiscalía de Guanajuato confirma la captura del ex tesorero

Durante una declaración pública, Gerardo Vázquez Alatriste explicó que la institución mantiene una política de informar los avances de los asuntos penales únicamente cuando estos alcanzan una etapa procesal sólida.

“En ese caso vamos bien, pero fiel a la costumbre que hemos adoptado en la Fiscalía, informar cuando tengamos los casos vinculados. Prefiero informar cuando tenga vinculado, porque mi compromiso es entregar buenas cuentas en este caso”, señaló el fiscal.

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La autoridad estatal también indicó que por el momento no es posible revelar el monto exacto del presunto daño patrimonial, ya que las investigaciones financieras continúan y aún se realizan peritajes para determinar la cantidad definitiva.

Denuncia surgió tras la desaparición del funcionario

La presidenta de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano denuncia a su extesorero por el presunto desvío de recursos

El caso salió a la luz en marzo pasado, cuando la alcaldesa panista de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, presentó una denuncia formal contra Jaime Aguirre Mejía.

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De acuerdo con la presidenta municipal, el entonces tesorero dejó de presentarse a trabajar sin justificación y posteriormente se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos del municipio.

En ese momento, Mendoza Cano estimó que el posible desfalco podría ascender hasta ocho millones de pesos, aunque aclaró que la cifra era preliminar y dependería del resultado de las auditorías y de las investigaciones ministeriales.

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Desde entonces, la Fiscalía de Guanajuato inició una carpeta de investigación para esclarecer el destino de los recursos municipales y determinar las responsabilidades correspondientes.

Investigación continúa para determinar el daño económico

Detienen a extesorero del municipio de Paseo El Alto, Guanajuato, Jaime N, por el presunto delito de desvío de recursos (especial)

La captura del ex tesorero se concretó el pasado domingo gracias a un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las autoridades localizaron a Jaime N en un domicilio ubicado en la colonia San Pedro Ahuacatlán, en el municipio de San Juan del Río, donde fue detenido para posteriormente quedar a disposición de las autoridades competentes.

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La colaboración entre las fiscalías de Guanajuato y Querétaro permitió ejecutar la orden de aprehensión, fortaleciendo la coordinación interestatal en la persecución de delitos relacionados con corrupción y afectaciones al patrimonio público.

Aunque la detención representa un avance importante dentro del proceso penal, la Fiscalía reiteró que la investigación sigue abierta y que aún falta establecer con precisión el monto del presunto desvío de recursos.

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Los resultados de estas diligencias serán fundamentales para definir el alcance del daño patrimonial y fortalecer la acusación que presentará el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Esperan audiencia de vinculación a proceso

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia correspondiente, donde un juez determinará si existen los elementos suficientes para vincular a proceso al ex tesorero por los delitos que le imputa la Fiscalía.

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El fiscal Gerardo Vázquez insistió en que será hasta ese momento cuando la dependencia proporcione información más amplia sobre el caso, incluyendo los delitos específicos, el posible monto del daño al erario y los avances de la investigación.