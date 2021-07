Crisis en el PRI: INE rechazó queja contra Ulises Ruiz por violencia política en razón de género

(Foto: Facebook Ulises Ruiz Ortiz)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las medidas cautelares en contra del exgobernador priista, Ulises Ruiz Ortiz, por presunta violencia política en razón de género.

Ruiz Ortiz fue acusado por las diputadas federales Montserrat Arcos Velázquez y Cynthia López Castro, por haber criticado la determinación del al Comité Ejecutivo Nacional del PRI sobre las designaciones de las candidatas y candidatos en el pasado proceso electoral, durante una entrevista radiofónica ocurrida el pasado 30 de junio.

De acuerdo con las declaraciones del exgobernador priista, los miembros del comité “En las plurinominales pusieron a sus socios, a sus prestanombres, a sus familiares, a sus amigos, a sus novias, a sus novios, para tener la seguridad de los votos de cuando les aprieten el cinturón en el gobierno federal y puedan someterse a los caprichos y las ocurrencias que el señor presidente hace con las reformas constitucionales”, aseguró Ruiz, por lo que sus declaraciones fueron señaladas como violencia política en razón de género.

Sin embargo, los consejeros Adriana Favela, Claudia Zavala y Ciro Murayama, rechazaron por unanimidad la solicitud de medidas cautelares, al señalar que las declaraciones del político oaxaqueño no hacen alusión únicamente a las mujeres.

(Foto: Twitter/INEMexico/ Archivo)

La consejera Favela recordó que, para que se pueda constituir la violencia política contra las mujeres en razón de género, “uno de los elementos es que esto tenga un efecto diferenciado entre hombres y mujeres, porque de alguna manera, se está tratando de dañar a un género”.

Explicó que en las afirmaciones de Ruiz Ortiz se hace alusión a ambos géneros, “por ello, en un estudio preliminar, se puede llegar a la conclusión de que esas afirmaciones no están basadas en razón de género” y aunque consideró que las afirmaciones podrían ser desafortunadas, afecta tanto a hombres como a mujeres.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Ciro Murayama, y la consejera Claudia Zavala coincidieron con Favela Herrera, en el sentido de que las declaraciones de Ulises Ruiz no son violencia política contra las mujeres en razón de género.

“Si aplicamos el test del Tribunal Electoral para poder identificar la violencia política en razón de género, al analizar si es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico, la respuesta es no, porque no se advierte que las frases impliquen alguna situación de violencia”, señaló.

En días pasados, el Partido Revolucionario Institucional solicitó la expulsión de sus filas de Ulises Ruiz, quien en el pasado 29 de junio, junto con Nallely Gutiérrez, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, organización nacional adherente al PRI, encabezaron el cierre de la sede nacional del partido para exigir la renuncia de Alejandro Moreno por la derrota del partido en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Ulises Ruiz y Alejandro Moreno (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Tras conocer la solicitud de expulsión, Ulises Ruiz fue ordenada por Alejandro “Alito” Moreno.

“”Hoy fui notificado de la solicitud de expulsión del @PRI_nacional ordenada por @alitomorenoc, con un montaje de prensa que lo evidencia Siendo una instrucción, me defenderé en los tribunales pues la resolución del partido ya fue ordenada A falta de argumentos, la fuerza bruta”, señaló Ruiz a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Nallely Gutiérrez Gijón, también realizó la denuncia a través de su cuenta de Twitter:

“Denunció públicamente que @alitomorenoc está incumpliendo las medidas preventivas que tiene dictadas, y pone en riesgo inminente a mi familia al ir a notificarme la expulsión del parido con Camaras a mi domicilio, exponiendo públicamente donde vivo lo responsabilízalo de cualquier agresión o daño que se suscite contra mi familia. La vez anterior que me citaron en mis oficinas no acudieron y ahora arma un nuevo montaje, exponiendo a mi familia!! Hay límites Alejandro, con mi familia no!! Ni contra mi integridad física!” (sic), escribió.

