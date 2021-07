“No te puedes ofender si no sabía”: tundieron a Talía de Acapulco Shore por comentarios transfóbicos hacia Jaylin

Talia no se dirigió a Jaylin por sus pronombres (Foto: @talia_shoremtv/@jaylin_acashore )

Después de que Jaylin y Jacky tuvieran una discusión en el capítulo 12 de la octava temporada de Acapulco Shore, la conocida Talía Eisset se posicionó al respecto y no respetó el pronombre “ella” para referirse a la participante trans de la casa. Ante esto, usuarios de redes sociales y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ señalaron a “La Flaca” como transfóbica.

Fue en la sección Acapulco Shock de MTV donde Jaylin confrontó a Talía preguntándole por qué se dirigía como “él” si ella era una mujer.

“Por pend*ja, porque no estoy pensando ‘ay, le voy a decir ella o él’, no estoy pensando en eso, simplemente para mí es un trans, yo no sabía que te metías a ese tipo de procesos, la verdad y no es como que esté pensando en como llamarle a un trans en mi vida, tengo muchas cosas que hacer”, respondió Talía a Jaylin.

En este sentido, la nueva integrante de la casa Shore le recalcó a Talía que seguía refiriéndose de forma inadecuada hacia ella, pero “La Flaca” no estuvo dispuesta a escucharla y destacó que no le importaba.

“Si a ti te ofende, ni pedo, la neta. Así como no te gusta pedir disculpas, yo tampoco [...] no te puedes ofender si es algo que yo no sabía”, recalcó Eisset.

Jaylin Castellanos no se quedó callada y confrontó a Talía (Foto: captura de pantalla Instagram /@jaylin.castellanosoficial)

Después de que se viralizaron estos comentarios, usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar y remarcaron que era inaudito que MTV diera espacio a personas que tenían ese tipo de pensamientos discriminatorios.

“Oigan @MTVLA en verdad tienen trabajando con ustedes a una persona abiertamente transfóbica cuando apenas el mes pasado andaban celebrando?”, dijo @free_ashair.

Ante los señalamientos de transfobia, Talía no se quedó callada y solicitó la ayuda de grupos feministas para que intervinieran por ella.

“A mis amigas feministas, estoy siendo atacada por una comunidad solo por decir algo lógico, es normal este siendo atacada por hombres gay y chicas trans? Creo que respeto a quien respeto da y no se me hace justo reciba insultos de su parte no?”, escribió desde su Twitter oficial.

Sin embargo, la comunidad tuitera no se quedó callada y “La Reinota” apareció para decir que ella no intervendría por alguien que no respetaba a otras mujeres.

Todo se originó entre una pelea de Jaylin con Jacky(Foto: Instagram/@acapulcoshore)

“Las feministas no vamos a venir a decirle a la gente q no te diga nada por ser mujer Xq no somos víctimas y menos deberíamos de serlo de nuestros propios actos Así q con los huevos q dices q no te pones a pensar en cómo dirigirte a alguien, con esos mismos deberías disculparte”, señaló.

Asimismo, cuando usuarios la instaron a que conociera más sobre la comunidad LGBTTTIQ+, la integrante de antaño del reality show mencionó no tener la mínima intención de aprender al respecto.

“No me interesa el tema la vdd”, puntualizó.

¿Por qué se pelearon Jacky y Jaylin?

El conflicto entre ambas se presentó dentro del antro subterráneo, después de que Jacky comenzara a solicitar la presencia del equipo de seguridad dentro del reality, Jaylin dijo algo que aparentemente la enojó y provocó su enojo, pues el “furby diabólico” atacó a su compañera de vacaciones y la tironeó del pelo hacia el piso.

Posteriormente tanto los recién llegados como los integrantes del ‘team tendo’ organizaron un tercer juicio dentro del programa para determinar si Jacky debía continuar en la mansión o su expulsión ya era inminente.

