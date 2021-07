AMLO responsabilizó al procurador de Guanajuato por la violencia: “Si fuese gerente de una empresa, ya lo hubieran corrido”

Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que deben renovarse las autoridades que tienen la encomienda de garantizar la seguridad en Guanajuato, toda vez que no hay buenos resultados en esa materia e incluso, aseguró que si el procurador del estado fuese gerente de una empresa “ya lo hubieran corrido”.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador señaló que Guanajuato es uno de los estados en donde hay más violencia sin que haya una mejora.

“Debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión respetuosa de la soberanía del estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”, destacó.

“No es posible.. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, en donde está de por medio la vida de la gente.. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, porque cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridades no se avanza”, insistió.

Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Guanajuato (Foto: cnpj.gob.mx)

El Jefe del Ejecutivo federal recalcó que los cambios son necesarios ante los malos resultados, sobre todo en materia de seguridad, por lo que confió en que el gobernador, Diego Sinhue, “actúe y tome decisiones”.

¿Cómo legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? Todo eso lo crearon para afianzar la impunidad, son cosas que hay que revisar. “Ojalá que el gobernador actúe y tome decisiones, el gobierno no puede estar secuestrado por facciones por intereses de grupo. Nada de que una secta es la que domina y los líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan, como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, es para proteger al pueblo sea de la ideología que sea, de las creencias que sean”, enfatizó.

Información en desarrollo...