“¿Dónde he escuchado eso?”: Chumel Torres comparó el gobierno de AMLO con el presidente de Cuba

La represión gubernamental que vive Cuba actualmente se ha llevado las miradas de muchos países del mundo, entre ellos México, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a otros países evitar entrometerse en lo que sucede, mientras sus críticos reconocen algunas similitudes entre su discurso y el del homónimo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Esta vez, fue el influencer Chumel Torres quien destacó que el mandatario y su gabinete mexicano han usado el mismo argumento de “campañas de desprestigio” para justificar, por ejemplo, los resultados electorales del pasado 6 de junio.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Torres escribió: “El presidente de Cuba acaba de decir en las protestas son una campaña de desprestigio. ¿Dónde he escuchado eso?”.

Y es que el pasado 11 de junio, tras desatarse la controversia cubana, Canel Bermúdez rechazó en un mensaje público las campañas de desprestigio de la “hegemonía mediática” y los controles que ha presentado Estados Unidos contra la nación caribeña.

“De manera sutil, cobarde y oportunista, estos que siempre apoyan el bloqueo y se han servido de mercenarios y lacayos del imperio, aparecen con doctrinas humanitarias para fortalecer el criterio de que el Gobierno cubano no es capaz de salir de esta situación, si quieren preocuparse por el pueblo de Cuba, abran el bloqueo (…) sabemos que no lo hacen porque no tienen valor”, indicó el presidente cubano.

El influencer mexicano hizo este comentario en alusión al repetido argumento de López Obrador y su gabinete en los últimos meses.

Durante una conferencia matutina tras la campaña electoral, el presidente de México aseguró que su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no tuvo los resultados esperados porque “aquí está todo, ponen el radio y es en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo, le cambian… Entonces sí aturde y sí confunde, es propaganda día y noche en contra. Aquí sí ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la guerra sucia, todavía antier estaban hablando por teléfono a las casas metiendo miedo, pero todo esto va a superarse con más información”

