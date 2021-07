“Está en camino a convertirse en el más violento de la historia”: Jorge Ramos se volvió a lanzar contra AMLO

El pasado lunes, Ramos asistió a la conferencia mañanera del presidente. (Foto: Facebook Jorge Ramos y Presidencia de México)

El pasado lunes 5 de julio, el periodista mexicano de Univisión, Jorge Ramos, asistió a la conferencia de prensa mañanera que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cada semana, de lunes a viernes . Durante la conferencia se dio una confrontación entre el periodista y el presidente.

Esto, luego de que Ramos le hizo algunos cuestionamientos al mandatario, sobre la seguridad en el país y la situación que se vive en México respecto a la pandemia de Coronavirus, entre otros temas.

Luego de esto, el periodista habló sobre el encuentro que tuvo con AMLO en su columna del pasado jueves 8 de julio, publicada en el medio estadounidense The New York Times. En esta, mencionó que la función de las mañaneras es que, en teoría, haya un espacio de discusión abierta sin censura, lo cual, ningún presidente había promovido. Celebró la intensión, sin embargo, dijo que para que funcione con ese propósito no debe desvirtuarse.

“Para que sirva como un verdadero ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, el presidente debe apoyarse en datos (incluso los de su propio gobierno), debe entender la labor de la prensa y evitar usar esa plataforma para hacer propaganda o señalar a opositores. Si no lo hace, el sentido de las Mañaneras se puede perder. Y sería una lástima”, mencionó Ramos en su texto.

El periodista Jorge Ramos trabaja para la cadena Univisión.

Dijo que no es de los que piensan que con López Obrador la democracia está en peligro, sino que al contrario, “creo que ahora hay voces e instituciones que no permitirían un regreso al sistema autoritario que sufrimos de 1929 a 2000. Pero para que la democracia esté viva hay que cuestionar al jefe de Estado y a todos aquellos que tienen poder”.

Dijo que a pesar de que en su asistencia en la mañanera le mencionó a AMLO que “la labor de los reporteros era ser contrapoder. Y que eso significaba cuestionarlo a él como lo hicimos con los presidentes anteriores”, el mandatario le dio la palabra abiertamente y pudo preguntar con libertad lo que quiso.

Mencionó que uno de los problemas que ve es que AMLO sigue la tradición del viejo presidencialismo mexicano, y utiliza las mañaneras para imponer su agenda a los medios, hacer propaganda oficial, denostar a sus críticos, hostigar a la prensa independiente y apabullar las ideas que no coinciden con las suyas.

En su columna también tocó el tema de la violencia y la cantidad de muertos que ha habido en el país, tanto por el crimen como por la pandemia, y calificó estos temas de “opacos” con el gobierno encabezado por López Obrador.

Jorge Ramos confrontó a López Obrador sobre la cifra de homicidios en el país (Foto: Cuartoscuro)

“El gobierno de López Obrador está en camino a convertirse en el más violento de la historia moderna de México, con más de 86.000 homicidios dolosos desde que llegó a la presidencia. Estas son cifras oficiales y no hay resultados. Fuera de la burbuja del Palacio Nacional no existe la “paz” y “tranquilidad” que pregona. Están asesinando a alrededor de 100 mexicanos al día. Esto es un fracaso de su política de “abrazos, no balazos”. En diciembre de 2018 (su primer mes como presidente) hubo 2892 homicidios dolosos y en mayo de 2021 hubo 2963. “No hay cambio”, le dije en la Mañanera”, menciona el periodista.

Recordó que AMLO le refutó estos datos, mencionando que ya no había masacres en el país, y los asesinatos que actualmente habían, era por bandas del crimen organizado, y ya no por el gobierno.

Dijo que a pesar de no coincidir en varias cosas, agradecía a AMLO la oportunidad de debatir y dialogar de manera directa con él. Recalcó que es muy difícil encontrar otro país en donde se haga esta práctica, y, dijo, “debemos aplaudir que ese espacio continúe, pero de la manera en la que sea de verdad un lugar de información veraz y no uno para avanzar intereses políticos ni atacar a críticos o periodistas”.

Propuso a AMLO eliminar de la mañanera el segmento de ataques a la prensa y abrirse a la posibilidad de dar entrevistas a periodistas independientes y no vinculados a su movimiento político.

“Los periodistas le hemos cedido el espacio de la Mañanera al presidente y debemos recuperarlo. Yo ya he ido tres veces y espero regresar pronto”, concluyó.

