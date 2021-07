De qué se acusa exactamente a YosStop: abogados explican situación jurídica de la influencer

Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

El abogado de Ainara Suárez, víctima de abuso sexual y luego revictimizada por la youtuber YosStop, aclaró las razones por las que la famosa influencer está en la cárcel y la dimensión de las acusaciones que lo podrían valer hasta 12 años de prisión por distribución de pornografía infantil.

“Además lo hace de manera dolosa, con fines de lucro y en ese video, Yosseline describe el contenido de un video en el que aparecen actos de índole sexual en relación de una menor de edad. Esto que acabo de decir coincide con la descripción típica de la ley penal contenida en el párrafo tercero en el artículo 187 que sanciona el delito de pornografía con siete a doce años de prisión”, dijo el abogado Javier Schütte quien da acompañamiento jurídico a Ainara.

En contraste, y también en entrevista con Carmen Aristegui, Ricardo Cajal, defensa de la famosa, dijo que no hay crimen ni motivos por los cuáles pueda ser procesada la youtuber. También ha asegurado que YosStop supuestamente laboraba como comunicadora.

“La Fiscalía es la que dice que describió el video. Nosotros mencionamos mencionamos que no se describe, se menciona como contexto del hecho, para nosotros no hay delito”, dijo en entrevista Cajal.

(Foto: justyoss / Instagram)

En tanto, Suárez levantó la voz y explicó que no tiene control del caso, ni de cómo procede la Fiscalía de la Ciudad de México, que giró orden de aprehensión en contra de Hoffman. Ella adelantó que su defensa ya busca también procesar a los cuatro individuos que la violentaron sexualmente.

“¿Por qué la gente piensa que yo controlo cuando arrestan a las personas? ¿O a quién arrestan? Bro, si fuera por mí, mis violadores estarían en la cárcel desde hace años”, dijo Ainara tras crueles comentarios en plataformas digitales.

Precisó que en ningún momento ha tenido el control del casó, ni sabe cuál será el siguiente paso de las autoridades. “No sé, no entiendo, no lo controlo. Si se quieren quejar, háganlo con la Fiscalía, no conmigo”, dijo.

En otras historias, explicó que le había costado mucho trabajo alzar la voz, pues ha sido apabullante el peso de los medios y la presión de un juicio legal contra una famosa, sin embargo, habló.

Ainara Suárez / Instagram

“No he querido decir nada de este tema, porque no tenía claro lo que quería decir, creo que es momento para hablar, quiero empezar diciendo que estoy contenta porque se empieza a hacer algo, apenas es el primer paso, aún falta muchísimo, faltan cuatro personas”, dijo en su red social.

“Y pues voy a seguir luchando, real, hasta que tenga justica, porque ese es mi objetivo principal. Y bueno, también quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado, mi familia, mi novio. Y a todas las personas que me han apoyado en redes sociales, mis abogados, colectivos feministas. Aprecio mucho su apoyo y significa mucho para mí”, abundó en su mensaje.

El pasado miércoles tres de marzo, la asociación civil FemXFem dio a conocer que Yoseline Hoffman fue acusada legalmente por cometer presuntamente delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara.

Ainara Suárez no descansará hasta obtener justicias (Instagram)

“Presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de Violación Equiparada y Pornografía (Infantil), previstos en los artículos 175 y 187 del código Penal aplicable en esta Ciudad (sic)”, mencionó la denuncia compartida por FemXFem.

Los juristas hicieron un llamado a las autoridades a tratar el tema con perspectiva de género, pues la vulnerada se había visto afectada tras “el bullying recibido, el abuso y la revictimización” a la que fue expuesta: “Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos, tomó la decisión de iniciar un proceso penal”.

Fue este martes que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que YossTop fue detenida y próximamente será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

“Tras ser notificada de la orden de aprehensión en su contra e informada de sus derechos, la hoy aprehendida fue trasladada para ser certificada médicamente y ser posteriormente ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió”, mencionaron las autoridades.

Asimismo, la FGJ ahondó en que la youtuber fue localizada en la colonia Narvarte Poniente y que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo una orden de cateo para cumplimentar el mandamiento judicial.

