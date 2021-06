“Valentía y responsabilidad”: organizaciones festejaron despenalización de la marihuana

Diferentes organizaciones civiles festejaron la histórica decisión Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes despenalizó el uso lúdico y recreativo de la marihuana en todo el país, pero advirtieron que el Congreso tiene ahora en sus manos un tema urgente por regular en donde antes ya fracasaron.

“Desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz aplaudimos la votación de ayer, a favor (8-3) del proyecto de Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), la cual da garantía a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía en México”, indicaron en un comunicado este martes.

Además, remarcaron que ahora que la Suprema Corte ha reconocido estos derechos es obligación del poder ejecutivo, mediante la Secretaría de Salud y la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), la emisión de los permisos a la brevedad que permitan el ejercicio de este derecho.

“Asimismo, subrayamos que la DGI no exime al Congreso de su responsabilidad de legislar para delimitar el modelo regulatorio de cannabis bajo el cual deberá operar el mercado, y que ojalá sea con una perspectiva de justicia social”, aseveraron.

De acuerdo con la coalición de ciudadanos, organizaciones y colectivos civiles, sólo con una regulación integral podremos incluir a comunidades afectadas y al sector social para promover un mercado horizontal, justo, que despenalice efectivamente las conductas relacionadas con el uso y repare el daño de la prohibición. “Por ello, el paso que dio la Corte incrementa la responsabilidad del poder legislativo en la materia”, añadieron.

La coalición recordó que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados han aprobado minutas para la regulación de cannabis, en noviembre del 2020 y en marzo del 2021 respectivamente. “Es necesario que se continúe el proceso legislativo para que el trabajo que se ha invertido hasta la fecha se consolide en las modificaciones necesarias para garantizar los derechos de la ciudadanía”, insistieron.

“Aplaudimos la valentía y responsabilidad que mostraron las y los ministros de la Suprema Corte y hacemos nuevamente un llamado al poder legislativo a retomar el proceso legislativo para dar certeza legal a la ciudadanía mexicana en torno a la planta de cannabis. Es hora de una regulación responsable, horizontal y justa para México”, concluyeron

Por otra parte, la organización civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), manifestó que, con esta decisión, la SCJN despenalizó el uso lúdico pero no quiere decir que se podrá usar en cualquier sitio y por cualquier persona.

“No se permiten actividades mercantiles, consumir frente a menores de edad ni afectar a terceros. En MUCD celebramos que la Corte haya actuado de manera congruente con sus fallos anteriores y continúe protegiendo los derechos de las personas al eliminar las disposiciones legales que los vulneran”, expresaron.

“Lamentamos, sin embargo, que ante la negativa del Congreso a regular el mercado de cannabis se haya tenido que llegar a este punto. Pues, aunque la declaratoria sí eliminó los artículos que prohíben administrativamente el consumo de cannabis, ésta no define las reglas que habrán de regularlo”, argumentaron.

Además de generar un vacío legal por no definir lo que las personas podrán o no hacer, la declaratoria únicamente tiene efecto sobre la Ley General de Salud y no así sobre el Código Penal Federal de manera que, de no tener un permiso, todas las actividades relacionadas con la sustancia son un delito