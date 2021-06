“Pinto mi raya de Movimiento Ciudadano”: Colosio Riojas se deslindó del partido que lo llevó a la victoria

Luis Donaldo Colosio Riojas se deslindó de Movimiento Ciudadano tras ganar las elecciones (Video: Twitter / @rochaperiodista)

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, se desmarcó de Movimiento Ciudadano (MC), partido político que lo abanderó durante el proceso electoral 2021 en el que obtuvo la victoria por encima de los competidores de otros partidos políticos.

En un video que circula en redes sociales, se ve el fragmento de una entrevista que le realizaron una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) le entregó su constancia de mayoría y el hijo del candidato presidencial asesinado explicó que su deber es con las y los ciudadanos de la capital de Nuevo León, no con el partido naranja.

“Voy más allá, porque sí, nosotros competimos y ganamos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero ya no estamos en elecciones”, inició su explicación el ex congresista local de NL.

Luis Donaldo Colosio Riojas ganó las elecciones en Monterrey (Foto: Cortesía MC)

Durante la grabación, Donaldo Colosio explicó que el MC es una plataforma política, con la cual llegó a ser candidato para la presidencia municipal en Monterrey; sin embargo, estimó que no se siente en deuda con el partido dirigido por Clemente Castañeda; sino que su deber debe de ser enfocado a los pobladores de la demarcación, por lo que se deslindó de la agrupación.

“Movimiento Ciudadano es la plataforma que nos permitió contender, pero yo no me le debo a Movimiento Ciudadano, al contrario, yo me deslindo respetuosamente, pinto mi raya de Movimiento Ciudadano porque ya no soy candidato”

Finalmente, durante la grabación, el alcalde electo reiteró su compromiso con los habitantes de Monterrey y aseguró que esto debe de ir más allá de las preferencias partidarias. Cabe destacar que no se expresó mal de sus compañeros militantes, líderes de MC o cualquier otro candidato, sino que marcó distancia a nivel personal.

“En este momento yo asumo la responsabilidad de presidente municipal para toda la gente de Monterrey, independientemente de las preferencias partidistas”

Luis Donaldo Colosio se desmarcó de MC (Foto: Cuartoscuro)

Colosio Riojas, al igual que su compañero de partido Samuel García, ganó las elecciones con una amplia ventaja porcentual, pues su campaña resultó ser de las más exitosas en el país, ya que su victoria marcó una diferencia de 16 puntos porcentuales por encima del segundo lugar.

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato de la coalición Va por México (PRI-PRD), quedó en segundo lugar. De acuerdo con lo publicado por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)en la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León, Colosio se llevó el 47% de los votos, mientras que Cienfuegos sólo el 31 por ciento.

Cabe destacar que el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León multó a Donaldo Colosio por incurrir en actos anticipados de campaña, ya que se presentaron dos denuncias ante la autoridad local.

Durante sesión virtual, la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por mayoría de votos multar al aspirante por la difusión de promocionales de campaña sin contar con el registro de la candidatura ante la autoridad administrativa electoral.

Clemente Castañeda, líder nacional de Movimiento Ciudadano (Foto: Cortesía / MC)

Se llegó a la conclusión de que Donaldo Colosio no cometió ninguna vulneración a la Ley Electoral con la difusión que Movimiento Ciudadano hizo de las publicaciones en redes sociales; además, el Tribunal indicó que el partido fue el responsable de la solicitud del spot ante la autoridad administrativa electoral como de su publicación.

La Sala declaró que, aún cuando en las publicaciones denunciadas no se advierte a primera vista “manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame expresamente a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, sí se advierten manifestaciones que, de manera equivalente funcional, denotan un mensaje de apoyo y posicionamiento que le beneficia de manera directa al denunciado”.

Aún con la multa, el entonces candidato no perdió el registro, ya que la sanción no fue personalizada; es decir, el castigo aplicó al partido y no a Colosio Riojas.

