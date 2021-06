Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen que AMLO investigue a Peña Nieto y su círculo cercano

Imagen de archivo. Un estudiante observa cómo familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de magistario de Ayotzinapa desaparecidos en el estado sureño mexicano Guerrero, se reúnen para conmemorar el 74o mes desde el crimen, en Ciudad de México, México. 26 de noviembre de 2020. REUTERS / Edgard Garrido

El día de ayer, durante la marcha por los seis años y nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de las víctimas exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se investigue la participación del ex presidente Enrique Peña Nieto en los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres de los 43, reconoció los esfuerzos del gobierno en turno por avanzar en la investigación. Sin embargo, opina también que “Faltan elementos: ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo ordenó? (...) No tenemos la verdad, no tenemos la certeza de lo que ocurrió” y le preocupa que “pareciera que el gobierno no quiere enfrentarse con las clases políticas”.

El ex presidente Enrique Peña Nieto defendió durante todo su sexenio la versión de la “verdad histórica” que ofreció el entonces procurador General de la República, Murillo Karam, según la cual los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Esa versión fue desmentida en varias ocasiones. La más reciente y definitiva fue hace 11 días, ya que la Universidad de Innsbruck, en Austria confirmó una coincidencia de ADN que permitieron identificar los restos de uno de los normalistas desaparecidos en la barranca de la Carnicería, que se encuentra a más de 1 km del basurero de Cocula.

Información en desarrollo...