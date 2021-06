“El 24 todavía está muy lejos, no es lo de hoy”: Marcelo Ebrard sobre las elecciones presidenciales

Marcelo Ebrard aseguró que las elecciones del 2024 “todavía están muy lejos”, por lo que se concentra en cumplir su encomienda al frente de la Secretaría siendo un servidor público “eficaz y eficiente” (EFE/José Méndez/Archivo)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que las elecciones del 2024 “todavía están muy lejos”, por lo que se concentra en cumplir su encomienda al frente de la Secretaría siendo un servidor público “eficaz y eficiente”.

Luego del anuncio de la presencia de México en Expo Dubai 2020 que será inaugurada en octubre de este año, el canciller fue cuestionado sobre el dictamen preliminar del desplome de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y si afectará sus aspiraciones para las elecciones del 2024.

Ante esto, Marcelo Ebrard dijo que el 2024 aún están muy lejos, por lo que se concentra únicamente en su trabajo en la SRE, sin embargo, admitió que siempre le comentan que tiene esas aspiraciones por lo eficaz y eficiente que ha sido como servidor público.

El funcionario recordó que el reporte presentado el día 16 de junio por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es “preliminar”, por lo que espera ver cómo evoluciona el informe (REUTERS/Luis Cortes)

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo, para mi es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver, no me anima o no es lo que guía mis tareas. Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones; pero como usted ve, y lo que acabamos de ver ahorita, yo trato de ser, y lo que he sido, es un servidor público eficaz y eficiente, esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda”, declaró en una entrevista con medios, al finalizar la presentación del pabellón de México que tendrá en la Expo Dubai 2020.

El funcionario recordó que el reporte presentado el día 16 de junio por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum es “preliminar”, por lo que espera ver cómo evoluciona el informe, además recalcó que la Línea Dorada fue “una obra muy grande” en la que participaron varios cuerpos técnicos.

“Lo que yo les compartí ayer es lo que tengo que informar, bueno, pues cómo se hizo la obra. Es una obra muy grande en la que participan muchos cuerpos técnicos. Habrá que ver qué dicen respecto a algo que es preliminar, porque así entendí que es un preliminar Fase 1”, manifestó.

El peritaje preliminar señaló que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso de construcción (Foto: Cuartoscuro)

La respuesta de Ebrard al Dictamen Preliminar

El peritaje preliminar realizado por la empresa noruega DNV sobre el colapso del metro de la Ciudad de México señaló que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso de construcción, con problemas en los pernos, la soldadura y deformación de trabes.

De acuerdo con el informe, las fallas en la construcción de la línea van desde pernos Nelson faltantes, soldaduras insuficientes, diferentes tipos de concreto en la tableta y discrepancia en el diseño y construcción de la obra.

Horas después de darse a conocer el reporte, el canciller compartió en sus redes sociales un documento con su postura sobre el dictamen preliminar del accidente del pasado 3 de mayo, y que dejó a 26 personas fallecidas.

Las fallas en la construcción de la línea van desde pernos Nelson faltantes, soldaduras insuficientes, diferentes tipos de concreto en la tableta y discrepancia en el diseño y construcción de la obra (Foto: captura de pantalla conferencia CDMX)

En el documento, el titular de Relaciones Exteriores indicó que se gestionó la edificación de la obra de manera eficiente, transparente y pública, ya que se realizó una licitación internacional para su edificación y se formó una organización desconcentrada en la que participaron más de 300 ingenieros.

Además, se instaló un Comité Central de Obras y un Subcomité Técnico, encargado de la toma de decisiones sobre el diseño, trazo y construcción; asimismo, se brindó asesorías el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Ingenieros Civiles de México e Integración de Procesos de Ingeniería (IPISA).

Asimismo, recalcó que para esclarecer las causas del accidente de la Línea 12 es necesario realizar una indagatoria que revise el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra.

SEGUIR LEYENDO: