Le dijeron que su discapacidad lo limitaría y ya debutó como luchador en un ring: la historia de Filex Jr.

Video: Facebook/Pagano AAA

El pasado domingo 12 de junio hizo su debut en la Arena Generación XXI, ubicada en León, Guanajuato, su lugar de origen, arriba de un ring de lucha libre profesional y al lado de uno de los grandes del pancracio a nivel nacional: Pagano. Aunque muchos no creyeron en él, demostró que podía. Su nombre en la lucha libre es El Gran Filex Jr. Tiene limitación motriz, por lo que no puede controlar del todo sus movimientos, sin embargo, dejo ver que eso no fue una motivo para abandonar su sueño, uno que tenía desde muy pequeño.

Aunque El Gran Filex padre no es su padre biológico, él lo quiere como si lo fuera.

El nombre de El Gran Filex

El nombre es de una generación atrás de El Gran Filex padre, pues su papá también luchaba. “Este nombre prácticamente era de mi papá, él luchaba allá por los años del 58-65, entonces él escogió ese nombre y ya de ahí yo seguí, yo no lo puse ni un agregado de un segundo o un Jr, solo lo dejé así, tal cual lo traía mi papá. Él estuvo entrenando en el tiempo de Black Shadow, de Leo López, del Benny Romero, que fue el Escorpión primero, era de la camada de ellos”, dice El Gran Filex Padre en entrevista para Infobae México.

Tanto El Gran Filex padre como El Gran Filex Jr. son de León, Guanajuato. Trabajan juntos en un taller de automóviles. El Gran Filex padre comenta que todas las estrellas con las que entrenaba su papá se fueron a la capital, sin embargo, su padre no pudo aventurarse por compromisos laborales. “Mi papá, como apenas estaba empezando su negocio, se le hizo muy difícil irse y los demás se fueron a la aventura, y mi papá dijo que mejor él no se iba, por eso fue que se estancó con las estrellas locales”, comenta El Gran Filex padre.

“Compañeros de él, estaban Black Shadow, Leo López, el Benny Romero que era el Escorpión primero, y de ahí pues yo quise adoptar el nombre, pero sin el Jr., sin el segundo, sin nada, de hecho el apelativo era de Filex nada más, y en una ocasión que nos fuimos a luchar a Celaya con un promotor de allá, como yo mido 1.87 mts y estaba más delgado, me dijo: tú vas a ser un grandote, nada más le agregó El Gran, por eso ahorita ya tengo El Gran Filex”, comenta.

Narra que Filex III o Jr. trabajaba con él, y le llamaba mucho la atención la Lucha Libre, y le decía que por sus capacidades diferentes, él quería hacer algo arriba de un ring.

Cartel con el que se promocionó la lucha. Foto: Cortesía Pagano

“Yo en algún momento llegué a dudarlo, pero igual que otros podemos y debemos tener una oportunidad, y yo veía que desde el momento en que lo invité a un gimnasio, con el simple hecho de la invitación, vi que se emocionó bastante, le atrajo la lucha, ya después, cuando le decía que se llevara un short, unos tenis y una camiseta, era como si lo hubiera invitado a una arena de grandes eventos”, dice El Gran Filex.

Tienen un grupo de luchadores que se hacen llamar el Grupo Cuchuflais, conformado por 18 compañeros, y cuando El Gran Filex III o Jr. se acercó a ellos para que lo entrenaran, cada uno le fue enseñando técnicas y cosas de la lucha para que se preparara.

El debut de El Gran Filex Jr. se logró gracias a que El Pagano, un luchador profesional perteneciente a la empresa AAA, vio un video en redes sociales, en donde sale entrenando. Filex padre cuenta que Pagano lo buscó porque había visto los videos en redes sociales, por lo que le llamó la atención conocer a Filex Jr. “Él le hizo la invitación posteriormente a hacer una lucha directamente con él”, dice. Aunque la lucha no fue real, pues fue una lucha de exhibición, Filex Jr. se emocionó como si hubiera estado en algún gran escenario.

Filex Jr. se dio cuenta desde niño que quería dedicarse a la lucha, pues su padre y su abuelo, quien ya falleció, tenían revistas de lucha libre que le gustaba hojear. “Como que me empezó a gustar”, comenta. Él manda un mensaje a los niños que tienen una capacidad diferente, y dice que “si tienen un sueño que lo sigan, porque sí se puede”.

Su padre fue la persona que lo inspiró para dedicarse a la lucha, y recalca que siempre recibió el apoyo que esperaba desde que decidió adentrarse en el mundo del deporte, hace dos años que comenzó a entrenar.

Pagano es un luchador profesional perteneciente a la AAA. Foto: Cortesía Pagano

“Porque me llamó la atención la gente, las máscaras, los equipos, lo padre que es luchar”, dice cuando se le pregunta que por qué no dedicarse a otro deporte. A Filex Jr. la gente no le tenía fe, la como él mismo lo cuenta, pues alguna vez le dijeron que no tenía sentido que siguiera entrenando, porque nunca debutaría, lo que lo hacía sentir triste. Menciona que en su debut se sintió como si hubiera estado en un sueño.

Pagano, el gran intermediario

El Pagano es un luchador profesional originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, perteneciente a la empresa AAA. Debutó en 2007, por lo que lleva 13 años de carrera luchística. A lo largo de su trayectoria ha encabezado diversos eventos pago por ver de la empresa AAA, incluyendo Triplemanía XXIV.

En entrevista para Infobae México, narra se enteró de la existencia de Filex Jr. unas semanas antes de su debut, pues vio un video de él en redes sociales, en donde se le ve entrenando. Esto sucedió justo antes de que se volviera viral un video en internet, en donde se ve a un luchador amateur, de nombre Einar el Vikingo, lanzar a un niño con fuerza al pavimento, lo que provocó el enojo de los internautas.

“La primera vez que vi un video de él fue hace unas semanas, curiosamente fue un día o dos días antes de una desagradable situación en la que a un “chavito”, al que aventaron o le pegaron, lo aventó un luchador, que todo el mundo vio. Ese desagradable suceso, que fue una función al aire libre, y ese video de Filex entrenando con su profe, que le dice papá, y muchos méritos lleva no solamente como papá, sino todo lo que ha logrado, los vi casi al mismo tiempo. Entonces empiezan a rolar el video de Filex Jr. entrenando, yo lo veo, no llega a tanta gente, pero sí lo difundieron más o menos, entonces pasa ese día y me llama mucho la atención”, dice el luchador profesional.

Comenta que vio cómo le estaba poniendo muchas ganas y el corazón tanto Filex Jr., como su profesor. “Yo conociendo mucho sobre los profesores o del negocio de la lucha libre, me quedé impresionado además de que, yo también tuve problemas motrices, no a lo mejor igual que Filex Jr., pero si fui diagnosticado con DAH (trastorno caracterizado por la dificultad para prestar atención, hiperactividad e impulsividad), desde niño me querían etiquetar de esa forma, como un niño especial, sí batallé mucho, y mis maestros de la lucha libre, que se llaman Babe Sharon y Áspid, tuvieron mucha paciencia conmigo, entonces fue algo que me llamó mucho la atención”.

Pagano y Filex Jr., antes de su pelea. Foto: Cortesía Pagano

Dice que tras difundirse el video de Filex Jr., algunas personas lo vieron y comentaron, pero que un par de días después, cuando sucedió el desagradable acontecimiento en el que Einar el Vikingo maltrata a un niño, se hizo muy viral. “Si fue muy desagradable, pero parece que nos gusta la nota fuerte, nadie le dio tanto mérito al señor Filex por lo que estaba haciendo por este muchacho (Filex JR.), y lo otro, pues todo mundo comentó, luchadores visitaron al niño para regresarlo a la lucha libre, yo estoy en contra de eso, marco eso como un error que sí se merecía un castigo, todo mundo habló de ello, los medios nacionales e internacionales incluso tocaron el tema, pocas veces se acercan a la lucha libre, y obviamente se acercan cuando pasa algo desagradable como esto”, menciona.

Dijo que en cambio, la otra noticia, que era algo que se tenía que aplaudir y difundir, no se le dio tanta importancia. “Muchos nos vemos truncados en sueños o al último los abandonamos por el simple hecho de que hay gente muy dañada de la mente y se dicen que esos son los normales, ellos son los que nos dicen que no podemos, que por tener ciertas diferencias”.

Califica a la lucha libre como un mundo mágico que abraza a todo tipo de persona. “A cierto punto, yo creo que la lucha libre es el mundo mágico que yo creía y que estaba muy abierto, porque desde que conocí la lucha libre, tanto desde afuera, como aficionado, y después como de luchador, me di cuenta que entraban todos los personajes: los exóticos, sin tenerse que esconder; el gay; el luchador tatuado, el luchador rockero, el luchador que a lo mejor era un poco tímido, y en el momento de entrar a este mundo mágico se desenvuelve, eres tú, el luchador que triunfa es el que es auténtico, el que es único, no el mejor ni el peor porque de ese nunca vas a encontrar, y yo creo que es de los pocos deportes de contacto en los que pensaba yo que había tanta inclusión y además donde interactúas con la gente”.

Dice que pensaba que era un deporte con mucha inclusión hasta que vio el video de Filex Jr, y se preguntó por qué en la lucha libre no podía estar un muchacho que lleva años entrenando, que ama la lucha libre, y que aparte sabe de lucha libre, pues platicando con él, se dio cuenta que conoce de luchas desde el Toreo 4 caminos que a ninguno de los dos les tocó presenciar, pero que como aficionados deben conocer.

“Le dicen algo que lo agüita, él me comentó que dejó de entrenar un año porque alguien le dijo: sabes qué, para qué sigues ahí, vas a perder tu tiempo, nunca vas a debutar. Entonces cuando veo el video, busco un acercamiento con él, no sabía de donde era, por cosas del destino resultó que era de León, y yo iba el 13 de junio a luchar a León, entonces me contacto con uno de los promotores y le digo que por favor le contactara al joven, yo pensé que era fácil, pero si batallaron para dar con él”, recalca.

Pagano tiene 14 años de experiencia en el mundo de la Lucha Libre. Foto: Cortesía Pagano

Finalmente pudieron dar con el entrenador de Filex Jr., a quien Pagano describe como una persona humilde, de mucho corazón y muy noble. “Realmente esos son los hombres que necesitamos en la tierra, son las personas que necesitamos para mejorar esta sociedad, a lo mejor está muy disperso todo, pero una cosa va con la otra, ¿Por qué digo esto?, Porque estamos hablando de que la noticia que más llamó la atención fue la de un golpe a un niño, todo el mundo lo satanizó, todo el mundo lo marcó, todo el mundo habló mal de esto, pero resulta que yo creo que inconscientemente no nos gustan las buenas noticias, ni les hacemos caso”.

Pagano y su equipo prepararon la lucha de exhibición un día antes de la fecha que tenía programada su lucha en León, para que El Gran Filex Jr. pudiera debutar.

Menciona que el hecho de voltear a ver a un Filex, significa que hay muchos Filex alrededor, no solo en la lucha libre, sino en todos lados. “En el fútbol, en el box, y en lugar de mandarlos a la esquina o rechazarlos, necesitamos escucharlos y dar ese paso, no para que me aplaudas a mí, sino para que hagamos conciencia y veamos la forma de incluir a la gente, porque la palabra inclusión está de moda, ¿Pero realmente la hacemos en nuestra cotidianeidad?”.

Pagano menciona que en el debut notó nervioso a Filex Jr, sin embargo, lo vio duro. “Cuando lo vi, le pregunté si hacía ejercicio, y me dijo que no, pero yo lo vi duro y a la vez, sus ojos y su mirada si estaba fijada en lo que quería, estaba muy emocionado, pero también muy metido en lo que iba a hacer, y como yo lo comenté antes, fue una lucha de exhibición, no fue una lucha real, pero pues quien quite y un día pueda dar una lucha real, o sea, no está descartado, a lo mejor arriba si le comieron un poquito los nervios, pues después de años entrenando, que le digan que en dos días le tocaba debutar, le hicieron su equipo rápido, yo creo que más que lo que haya dicho o le que haya hayamos dado a la gente, lo inalcanzable es lo que sintió el muchacho en ese momento, eso es lo que me llena a mí, y también, el que la gente le diga que sí se puede, si yo que ahorita me llena de orgullo y emoción que me digan: Pagano sí puedes, yo también tenía problemas de motricidad, en la escuela me diagnosticaron con miles de cosas, me querían dar de desayunar pastillas, te digo, a final de cuentas, pues yo a lo mejor me he ganado un lugar, y mucha gente dice que ya tengo un lugar, pero yo me sigo emocionando que me digan que sí puedo, ahora imagínate Filex, con este poco tiempo, a días que debutó, cuando le dijeron que no iba a poder, y que la gente que más que lo ubiquen como el discapacitado que luchó, que digan: el muchacho que le dijeron que no puede, y que sí puede, para que sea ejemplo de muchos Filex que andan por ahí”, continúa el luchador profesional.

Incluso, para que Filex sintiera que era una lucha real, Pagano pidió a su promotor que hiciera un Flyer, con el que se promocionó la lucha, y además, lo dejaron escoger la canción con la que entraría al ring. Escogió We are the champions, de Queen.

La lucha en la que lucharon Filex y Pagano se encuentra en la cuenta de Facebook del luchador, y llegó casi 14 mil reacciones. En ella se puede ver la lucha que tuvieron los dos grandes gladiadores.

SEGUIR LEYENDO: