Aprehendieron al “Tolteca”, presunto implicado en el homicidio de la familia LeBarón

Caso LeBaron 07-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Este miércoles, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) aprehendió a Leonel T.C, apodado “El Tolteca” y quien es uno de los presuntos involucrados en el homicidio de la familia LeBarón que aconteció 2019.

Adrián LeBarón fue quien dio a conocer esta información a través de sus cuentas oficiales y ahondó en que desearía poder estar presente en el proceso legal.

“Agarró la @SEDENAmx al “Tolteca”, uno de los principales criminales detrás del asesinato de mi hija, nietos y familia. Hoy un criminal menos estará en las calles, un poco menos de terror. Quisiera poder estar en las audiencias, las víctimas lo merecemos y necesitamos”, señaló.

Asimismo, destacó que “El Tolteca” es presuntamente uno de los principales implicados en el crimen contra su familia.

“Hoy fui enterado de la aprehensión del Tolteca, uno de los principales implicados en la masacre contra mi hija Ronhita, mis nietos y más familiares. Esta aprehensión es por demás oportuna ya que representa que un criminal, que fue capaz de participar en la matanza de mujeres y niños inocentes, dejará las calles y estará en prisión, en donde espero pague cada uno de sus actos ilegales”, continuó.

Caso LeBaron 07-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Además, reconoció que los encargados de llevar el caso estaban realizando de forma adecuada su trabajo y destacó que era una labor notable, debido al contexto de inseguridad que existe.

“Reconozco trabajo de autoridades así como de todo el personal que se juega la vida en las calles; porque la región que habito junto con mi familia, ha caído en el abandono y está más peligrosa que nunca”, escribió LeBarón.

Exhortó a los jueces involucrados en el caso para que que dimensionaran la gravedad de la situación , pues “no solamente significa la masacre de 13 personas, se trata de un acto que desnudó a todo un sistema que es incapaz de garantizar la vida de sus gobernados”.

Y destacó que todo se debía a un gobierno estatal “omiso y cómplice” que dejaba la vía libre al crimen organizado. También exigió que al recién detenido se le juzgara de forma adecuada y siguiendo todos los protocolos legales.

“Quiero que al Tolteca se le juzgue con todo el peso de la ley, y voy a pedir se me permita estar en las audiencias, es mi derecho como víctima y como un mexicano más agraviado por la ineficacia de todo un sistema rebasado por los criminales”, concluyó.

Caso LeBaron 07-02-2020 (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que Adrián LeBarón dio a conocer recientemente que, tras acudir a la audiencia de Candelario “Coma Santos” el pasado 11 de abril, se reveló nueva información en donde se imputaba a “El tolteca” como uno de los supuestamente líderes del ataque armado contra la familia.

“El principal por el que vamos, el que hizo la estrategia es el tal Tolteca, muy famoso en Sonora, nos ha costado porque él era parte de Los Salazar, del Cártel de Sinaloa, no sé qué pleito hubo y se cambió de bando. El Tolteca conoce muy bien a la gente de La Mora, sabe que por ahí pasaban mis hijas todos los días y la maldad ahí está, quería recuperar su territorio”, externó en ese entonces.

LeBarón señaló que existían algunos detenidos en donde no se le permitía ingresar a las audiencias, lo cual le dificultaba el poder estar al tanto de como se iba desarrollando toda la investigación.

“Hay algunos detenidos donde no me permiten entrar a las audiencias, aunque en las mismas se hablan del caso de mi hija, sólo me dejan entrar a las audiencias de criminales que están acusados de haber hecho la masacre y no los que van por delincuencia organizada, pero en ese caso no existen las víctimas y por lo tanto nadie puede acceder a esas audiencias”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO: