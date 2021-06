Las insólitas cartas de la hija del “Mencho” para pedir piedad y reducir su sentencia

La mujer pidió piedad para su condena y relató su vida dentro de prisión (Foto: @DEAHQ / Twitter)

Jessica Johanna Oseguera González, hija del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciada a dos años y medio de prisión el pasado 11 de junio, es decir, cuatro años menos de lo que la Fiscalía estadounidense solicitó para su condena.

La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, su madre y su hijo mayor habrían buscado esta reducción de sentencia a toda costa. Incluso, enviaron cartas a la jueza Beryl A. Howell para pedir clemencia.

La también apodada “Negra” se declaró culpable el pasado 18 de mayo de tener relaciones financieras con cinco empresas vinculadas al cártel de su padre. Sin embargo, en una carta revelada por Milenio, la mujer expresó su arrepentimiento a la jueza por sus acciones en el pasado.

“Acepto la completa responsabilidad y estoy muy arrepentida por lo que he hecho”, escribió Oseguera González al iniciar su carta. Además, le dijo a la juez que ésta era una de las “experiencias más duras” de su vida, pues se vio obligada a separarse de sus hijos. “Es por eso que hoy pido perdón y sin ninguna duda me arrepiento”.

La también apodada "Negra" se declaró culpable el pasado 18 de mayo de tener relaciones financieras con cinco empresas vinculadas al cártel de su padre. (Foto: Infobae México/Jovani Silva)

En su misiva, la hija del “Mencho” contó su experiencia en confinamiento. “Nadie más habla español (...) me veo forzada a hablar en inglés todo el tiempo”, escribió antes de agregar que comenzó a tener problemas en la tiroides por el estrés de estar encarcelada, que tenía que limarse las uñas con las orillas de la cama y que no pudo cambiar sus sábanas por un largo periodo de tiempo.

“Debido a la pandemia, por más de un año hemos estado en aislamiento por 23 horas al día, ya que tenemos una hora fuera de nuestras celdas”, detalló la detenida, quién para pasar su tiempo libre se dedica a hacer ejercicio, leer, dibujar y tomar cursos en prisión.

Pero en la carta obtenida por el periodista Ángel Hernández, la mujer recalcó a la juez que el arresto afecta su propia salud mental. “Yo solo trato de mantenerme ocupada, pero hay muchas veces que me quebranto. Me encuentro hablándole a mis fotografías y conmigo misma . A veces siento que voy a perder mi mente”.

Oseguera González recalcó a la juez, sobre todo, lo duro que es para ella estar lejos de su familia. Finalizó su carta al pedir a la jueza pedad con su sentencia: “Le pido, su señoría, que tenga piedad con mi sentencia. Sé que he cometido un error pero he aprendido del mismo y nunca lo repetiré (...) me siento apenada y siento que le he fallado a mi madre y a mis hijos porque ocasioné nuestra separación”.

Rosalinda González Valencia madre de la detenida estuvo detenida en 2018 bajo los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero (Fotoarte: Steve Allen)

También su madre, Rosalinda González Valencia, escribió una misiva en favor de su hija. Esta mujer estuvo detenida en 2018 bajo los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero salió libre bajo fianza.

En la carta dijo que su hija era una persona “muy buena y responsable”, quién se dedicó a trabajar después de quedar embarazada en la universidad. Recordó que “para una navidad Jessica se dedicó a colectar dinero de amistades para comprar bicicletas y juguetes para los niños de una colonia muy necesitada (...) nos hace mucha falta a sus hijos, a sus sobrinos y a todas sus amistades”.

La madre de la detenida también pidió piedad a la jueza y escribió: “Le pido de todo corazón que sea justa en la sentencia de mi hija Jessica, nos hace mucha falta”.

Por otra parte, su hijo mayor, cuyo nombre no fue revelado, dijo a la jueza que su mamá, su hermana y él “siempre fueron inseparables”, que ahora se sentían solos y que “por favor tuviera piedad con mi mamá para que regrese pronto”.

