Un economista a favor de la violencia: el lado oscuro de Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió la mañana de este miércoles al anunciar que Arturo Herrera dejará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ser sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico).

Por lo anterior, su lugar será ocupado por Rogelio Ramírez de la O, quien ha colaborado con López Obrador desde hace más de 15 años, cuando formó parte de su consejo de expertos durante la campaña presidencial de 2006. De hecho fue propuesto por el político tabasqueño como titular de la SHCP en caso de haber ganado las elecciones.

A mediados de 2019, su nombre volvió a sonar para sustituir a Carlos Urzúa, quien dejó dicha secretaría, pero fue Herrera el elegido; aunque hoy AMLO calificó a ambos como “grandes economistas”.

Ramírez de la O es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Ahora, él será el encargado de las finanzas públicas del país; estará a cargo de la próxima reforma fiscal, la cual aseguraron, no contempla aumentar las tasas impositivas, sino mejorar la eficiencia recaudatoria y aumentar la base de contribuyentes.

En febrero de 2019, el medio SDP Noticias difundió un audio de una conversación telefónica, de septiembre de 2012, entre el nuevo titular de la SHCP y el polémico analista Alfredo Jalife. El tema: la reacción de AMLO después de perder por segunda ocasión las elecciones presidenciales frente al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

Incluso, la llamada fue un día después del mitin en el Zócalo de la Ciudad de México en el que López Obrador anunció que se separaba “sin ruptura” y “en los mejores términos” del PRD, PT y Movimiento Ciudadano para dedicarse exclusivamente a la construcción de Morena

Pero tanto Jalife como Ramírez de la O rechazaron esa “movilización pacífica”, pues coincidieron que lo mejor hubiera sido que López Obrador optara por el camino de la violencia.

Y es que Jalife aseguró que la gente está decepcionada de AMLO porque “la gente quiere chingadazos, y lo ven que es timorato”. A ello, Ramírez de la O le replicó que el hoy presidente “le tiene terror a la violencia” y añadió que sólo “verbalmente es muy violento”.

“Sí, verbal, pero ya en los actos no, a la hora de la verdad se raja”, respondió Jalife

Además, señalaron que en ese entonces Morena era “un desmadre” y mencionaron que era el momento para desmarcarse del político tabasqueño, pues prefirió a Claudia Sheinbaum y su grupo.

“Ya fuimos afectados por el cibernético y ahora compraron los votos ¿Cómo lo cambias? A chingadazos, no hay de otra y si él no quiere eso yo, no le veo salida”