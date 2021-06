Michoacán: ejecutaron a seis presuntos sicarios durante un ataque armado

Imagen ilustrativa de un policía en Michoacán, al centro oeste de México (Foto: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Este miércoles, un grupo de presuntos sicarios se enfrentó a una tropa de las fuerzas de seguridad de Zamora, Michoacán (al centro oeste de México), lo que dejó un saldo de seis gatilleros abatidos.

El choque, que ha durado unos minutos ha dejado la comunidad Ojo de Agua llena de casquillos y cadáveres, llega tan sólo tres días después de que se llevaran a cabo las elecciones en el país.

El tiroteo ha comenzado a las 18:00 horas. Los sicarios atacaron a los agentes utilizando armas de fuego y granadas. La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido contundente, lo que permitió el aseguramiento de 7 armas de fuego, 235 cartuchos útiles, 6 vehículos y 6 personas, entre ellas un presunto líder criminal.

Hasta el momento, se desconoce el grupo criminal al que podrían pertenecer los sicarios.

Los enfrentamientos entre grupos criminales y la policía se han extendido los últimos meses. Fuente oficiales en Michoacán aseguran que los cárteles Unidos y Jalisco Nueva Generación son los de mayor poder en el estado.

El año pasado circuló un video en el que más de una veintena de hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación, encapuchados empuñan armas largas, anunciaron:

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilín, Moy Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”.

El “Abuelo”, Juan José Farías Álvarez, del que se habla en el video, es un hombre originario de Tepalcatepec, Michoacán, identificado por las autoridades como lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según señala un reporte de inteligencia, Farías permitió que el CJNG se infiltrara en Los Reyes, Michoacán. Representó a los “jaliscos” y se convirtió en uno de los máximos operadores.

La ruptura entre el CJNG y el “Abuelo” sobrevino tras el intento de asesinato de un narco de bajo perfil con el que Farías estaba aliado: Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como el “Señor de Zicuirán”. Entonces, el “Abuelo” cerró Tepalcatepec y le clausuró a sus ex socios jaliscienses la entrada a Apatzingán, Buenavista, Periván y Uruapán. Desde entonces, se han visto envueltos en guerra sin fin.

El inicio de los recientes enfrentamientos se suscitó en noviembre. Una tarde de aquel mes, un grupo de delincuentes de Cárteles Unidos llegó a la zona alta de Tepalcatepec. Videos captados por los mismos sicarios mostraron imágenes estremecedoras. Vehículos blindados, cuerpos tendidos, el interminable tabletear de las armas largas y una estruendosa explosión que anunciaría la muerte de varias personas.

El asalto ha durado varias semanas. Varios días de horror para los pobladores. Hubo muertos y lesionados. Según los medios locales, la mayoría son del bando de Jalisco.

El grupo del “Abuelo”, Cárteles Unidos, aplicó su propio protocolo de seguridad: nadie pudo entrar ni salir.

El 17 de noviembre los accesos a la comunidad Pinolapa, en el municipio de Tepalcatepec, fueron cerrados a través de la destrucción de zanjas, y hubo nuevos ataques.

La flamante Guardia Nacional no apareció, hasta el 3 de diciembre que se registraron choques entre las fuerzas armadas y el cártel de las cuatro letras, en los municipios de Cotija, Tocumbo, Tingüindín y Los Reyes.

