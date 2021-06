Cuál es el procedimiento al que se someterá Adal Ramones para mejorar su salud

Foto: @adalramones / Instagram

El comediante Adal Ramones reveló que debido a una condición médica, se someterá a un tratamiento para recuperar su salud. Aunque dijo que no tiene enfermedades, indicó que sería necesaria una intervención para aumentar su calidad de vida al tiempo en que se dedica de lleno a su familia.

En exclusiva para Venga la Alegría, Ramones contó que en el contexto pandémico, se dio cuenta de la importancia de su vitalidad para atender a sus hijos, el también actor, de casi 60 años, tiene ilusiones de tener otro hijo, según reportó el matutino.

Aunque no precisó el tratamiento al que se someterá, adelantó que no requiere de cirugías o de algún bisturí. Solo explicó que es un procedimiento donde se extraen células y luego estas se multiplican para devolver algo “de salud”.

Adal contó que busca tener una mejor condición para disfrutar más a su familia y dedicarles la energía necesaria. “No les voy a decir nada más porque me lo voy a hacer, me someteré a un rollo que no es nada invasivo, solo se extrae, se multiplica y se vuelve a meter, luego les digo si lo voy a hacer, pero va por sentirme mejor, no hay enfermedad”, explicó Ramones.

“Le tengo que seguir la cuerda al niño”, dijo al programa sobre sus más recientes aspiraciones de ser padre, ello en el contexto en el que se estrenará la obra Voy a ser Papá, producción que dirige y tiene como protagonista a Plutarco Haza.

Sobre su relación con el famoso, dijo en rueda de prensa que es una persona con la que siempre ha contado y que incluso sus hijos llegaron a generar un noviazgo. “Con el hijo de Plutarco no no fui celoso, no hubo necesidad de ser celoso, los traían a raya en el colegio. Nicolás es un gran muchacho y hasta le fecha me escribe”, dijo sobre su relación con el hijo de Plutarco.

Sobre su hija Paola, quien al momento se encuentra estudiando, dijo que después de hacerse mediática su relación con Nicolás, se ha centrado en la universidad, con especializaciones en el área de la cinematografía. “Afortunadamente la acaban de seleccionar para un festival en Nueva York, hace un curso de dirección de terror”, detalló sobre los proyectos de Paola.

Por otro lado, el encuentro más reciente de Ramones con la prensa fue a causa de la producción que tiene en conjunto con Haza, Voy a Ser Papá que se estrenará en salas de teatro este 24 de junio.

Plutarco comenzó a trabajar para producir la obra en versión mexicana, llamando como director a Adal Ramones, especialista en monólogos desde su etapa en Otro Rollo. La obra se presentará en el Teatro del Parque Interlomas, en el Estado de México.

“Es toda la travesía, viacrucis, que vive este hombre que es como un Herodes porque no entiende por que la gente no disfruta su tiempo libre y quiere cambiar pañales. Todo es en tono de comedia, con el viaje de este personaje desde el mayor cinismo y un poco de desencanto, pero que termina viendo la vida a través de los ojos del hijo”, detalló el histrión de El señor de los cielos, en conferencia sobre su proyecto con el Adal Ramones.

El mes pasado iba a presentarse en Sudamerica, pero por la crisis sanitaria se pospuso sin tener aún una nueva fecha en el calendario. Es el primer monólogo que el histrión hace en su carrera, pero sabe que el texto está en manos de Adal, lo que ha generado buenas expectativas entre los críticos del género.

