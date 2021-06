Diputados: Coordinador de Morena reconoció que buscará negociar con el PRI

El Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que podrían negociar con el PRI futuras iniciativas (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados sí buscará negociar con la fracción del PRI para sacar adelante algunas iniciativas, reconoció el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco.

Al ser cuestionado por representantes de los medios de comunicación afuera de un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, Mier Velasco aseguró que no se trata de revivir el denominado PRIMOR, sino de construir acuerdos, tal como lo dijo este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

“Sí, del PRI, muchos de los cuadros del PRI es gente que es sensible a un criterio de transformación, es otro tipo de generación y nosotros los vamos a buscar, lo hicimos en la actual legislatura y logramos el apoyo en muchas de las reformas”, aseguró.

Recordó que para aprobar el artículo cuarto constitucional negociaron con el PRI, al igual que la reforma educativa y la reforma en materia de derechos indígenas, e incluso -resaltó- una parte del Revolucionario Institucional avaló la reforma al Sistema Judicial.

“De tal manera que siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo, y yo lo dije cuando concluyó la legislatura, ellos (la oposición) están acostumbrados a avasallar, nosotros a negociar pero conforme a nuestros principios, a nuestros valores y a lo que queremos que es la transformación de la vida pública en México”, dijo.

El coordinador de la bancada morenista insistió que Morena sigue siendo mayoría en San Lázaro.

“Lo primero que les voy a mandar (a la oposición) es un ábaco, un ábaco porque no saben sumar o le hicieron caso a algunos medios de comunicación que se dejaron llevar por algunos datos erróneos. Nada más para que tengan una idea, en este proceso electoral Morena y sus aliados ganó de mayoría 184 distritos, veintitantos menos que en la elección de 2018, en ese entonces la coalición en su conjunto tuvimos 311, ahora vamos tener 290, o sea, nunca tuvimos nosotros por sí mismos la mayoría calificada, siempre tuvimos que negociar”, apuntó.

Mier Velasco aseguró en el tema del presupuesto que no habrá negociaciones y lo aprobarán solos, porque Morena no requerirá mayoría calificada, sin embargo, señaló que para los temas constitucionales sí tendrán que negociar.

Durante su conferencia del martes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador habló sobre el resultado de las elecciones, especialmente en la Cámara de Diputados, la cual se renovó por completo durante la jornada del 6 de junio.

El mandatario insistió en que Morena y sus aliados mantienen mayoría simple y absoluta en la Cámara de Diputados, e incluso aseguró que si necesitara una mayoría calificada para reformas constitucionales se podría negociar con el PRI o con legisladores de otros partidos.

“Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, dijo en su conferencia mañanera al hablar de los distritos obtenidos por los partidos tras la elección.

Pero la misma tarde del martes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le respondió al mandatario. Aseguró que la coalición formada por el PRI junto con el PAN y PRD para las elecciones continuará como una alianza legislativa que debe cerrar el paso a Morena

“Hoy tenemos que cerrar filas ante un gobierno que no escucha, que no construye acuerdos. Nosotros estamos para construir acuerdos y consensos en la Cámara de Diputados con distintos grupos al interior del Congreso pensando en México, pero tenemos que cerrar filas todos”, enfatizó.

“Hoy tenemos que sumar esfuerzos, hoy sabemos cómo convocar a la unidad, al diálogo nacional porque no hay generación de oportunidades, no hay crecimiento económico, no hay atención a los temas de salud, de educación”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Pero la mañana de este miércoles, López Obrador volvió a hablar del tema. Dijo que Morena solo buscará acuerdos con otros partidos, cuando se requiera mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

“Nosotros no siempre vamos a estar buscando mayoría calificada, solo en reformas constitucionales… Para una reforma a la Constitución, además de las dos terceras partes, estamos hablando del 66 por% de los diputados y también en el Senado, pero además se requiere tener la mayoría en las Legislaturas locales… Bueno, ¿cuántas Legislaturas locales tiene el movimiento? ¿en cuántos estados, en sus congresos tiene mayoría Morena? En 18, necesitamos 16”, aseguró.

Sin embargo, el presidente dio el dato impreciso, toda vez que para realizar una reforma constitucional, se necesita el aval de la Cámara de Diputados, el Senado de la República y de 17 de los 32 congresos locales.

