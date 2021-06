El peso de una “simpatía crítica”: Hernán Gómez le habla a los “no convencidos” de la 4T

Hernán Gómez presenta su nuevo libro donde analiza el gobierno de López Obrador (Foto: Twitter / @HernanGomezB)

Con las elecciones intermedias de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador a la vuelta de la esquina, los analistas políticos Hernán Gómez y Blanca Heredia presentaron un libro colectivo e interdisciplinario de cómo entender al gobierno federal.

La obra “4T Claves para Descifrar el Rompecabezas” junta las plumas de Lorenzo Meyer, Viri Ríos, Gustavo Gordillo, Alejandra Leal, Samuel Ponce de León y varios investigadores más, quienes desde su perspectiva explican las diferentes aristas del obradorismo en México en una coyuntura que se ha visto, por lo menos, opacada por la descalificación polarizada.

Infobae México tuvo acceso al libro y contactó al coordinador Gómez Bruera para que explicara un poco de qué va el texto y cuál es la unidad de efecto deseada.

Hernán Gómez, quien conduce el programa El Octágono en La Octava y cuenta con una columna en El Heraldo de México, ha manifestado constantemente su simpatía por López Obrador; sin embargo, también ha manifestado diferencias de criterio que han sido recibidas como una especie de traición a la 4T, por lo que él tiende a especificar que si bien es simpatizante, no es un militante de Morena.

Durante la conversación que se estableció con el ex investigador del Instituto Mora se rescataron diversos aspectos que envuelven al obradorismo: la élite que suele condenar a México como una nueva Venezuela, el sistema económico que no ha podido desapegarse del neoliberalismo y la poca sensibilidad de AMLO a las luchas feministas. Finalmente, proporcionó una visión personal del rumbo que está tomando el gobierno federal y su experiencia propia como comunicador al no situarse en ninguno de los dos polos de la discusión: ni como un dogmático antiamlo ni como un creyente a crítico.

El libro plantea una nueva forma de pensar a AMLO (Foto: Presidencia de México)

La Élite Tropical

En cuanto a los detractores de López Obrador, el libro expone una élite que siempre se denostó al presidente como un “Mesías Tropical”. Sin embargo, como efecto colateral se tuvo que el pueblo se diera cuenta que es en realidad una “Élite Tropical” la que condena de manera indiscriminada todo lo que hace, no hace o deja de hacer el presidente.

Hernán refirió que es muy común que la descalificación se dé en el ámbito de lo político, pero cuando este tipo de diálogos permean hasta los analistas con acceso a medios masivos de comunicación, el intercambio de posturas se vuelve estéril.

“La discusión pública está secuestrada por dos extremos: los pro 4T, que son acríticos en general, y el otro extremo, sus detractores que condenan, critican y atacan todo lo que hace el presidente”

Neoliberalismo y la 4T

En cuanto al desapego al modelo económico vigente en el siglo XXI, el analista expresó que sí es posible marcar diferencias con un modelo que promueve el libre mercado; sin embargo, esta “dependerá de lo que ocurra en las elecciones”.

“Lo que tenemos hoy es una continuidad de políticas neoliberales, con algunas políticas que intentan desprenderse de ese legado”

Al respecto, dijo que no está convencido del periodo “postneoliberal” que ha pregonado el presidente, pero que resalta la inversión de infraestructura en el sureste de la república y el esfuerzo por instaurar de manera permanente las políticas sociales.

Hernán Gómez durante la presentación de su libro (Foto: Twitter / @HernanGomezB)

El feminismo mal comprendido por AMLO

Específicamente, de este fenómeno social que involucra a poco más de la mitad de la población de México, Hernán Gómez dijo que existe una contradicción en el presidente, pues si bien existe el primer gabinete con paridad de género, donde muchas secretarías federales están encabezadas por mujeres (Segob, SE, SEP, Sener, STPS, SC, Semarnat), en el discurso, AMLO manifiesta una alienación a las luchas feministas.

Y es esta incomprensión la que le ha hecho merecer un sin fin de críticas por parte de los partidos de oposición; sin embargo, Gómez Bruera recordó la falta de calidad moral por parte del PRI, por ejemplo, cuyo líder en la Ciudad de México es investigado por trata de mujeres en su faceta de prostitución forzada. “¿Qué feminismo es este?”, cuestionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Cuauhtémoc Gutiérrez.

Hernán Gómez y su experiencia con la 4T

A título personal, Hernán Gómez explicó que al no ser un militante de Morena le provee de distancia para poder reflexionar sobre el quehacer del gobierno; sin embargo, subrayó que en su mayor parte, está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente tabasqueño.

“Me parece que simpatizar con un proyecto político no significa estar de acuerdo en todo”

Mencionó que hay un cambio muy importante en la educación y que en la agenda pública ya se está hablando de la desigualdad, de la marginación y se aborda con un criterio mucho más serio el combate a la corrupción.

“Hay un cambio en la estética de lo público; de cómo vivían los funcionarios públicos antes y cómo viven hoy, respecto a sus ingresos provenientes del presupuesto público”

No obstante, el conservar este esquema de distanciamiento crítico y empatía con López Obrador y su gobierno lo ha metido en inconvenientes con los polos extremos de los que están tanto en favor como en contra. Por un lado, los más fieles a la 4T lo han tachado de ser un traidor a la ideología obradorista y por el otro, una diferencia ideológica con “AMLOfóbicos” terminó por incidir en su salida como investigador del Instituto Mora.

El libro de Hernán Gómez y Blanca Heredia "4T Claves para Descifrar el Rompecabezas" ya está a la venta (Foto: Editorial Grijalbo)

Cómo descifrar la 4T

Finalmente, la entrevista con Infobae México terminó en una charla respecto al público al que se dirige “4T Claves para Descifrar el Rompecabezas”. Este planteamiento fue resuelto con una abierta invitación a los “no convencidos”, entendiendo este concepto a los que no tienen una idea terminada sobre el gobierno de López Obrador y quieren tratar de entender más de lo que se presenta en el debate público tradicional.

“Los que ya tienen una idea acabada de que López Obrador es un dictador y que vamos a hacer Venezuela, no van a ser muy receptivos”

De igual modo, para los que se encuentran del otro lado del espectro, puede que se les dificulte abordar con una perspectiva crítica el obradorismo y la 4T.

