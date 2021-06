Por elecciones, el 6 de junio se pausará vacunación contra COVID-19 en México: López-Gatell

Por elecciones, el 6 de junio se pausará vacunación contra COVID-19 en México: confirmó López-Gatell (Video: SSa)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el próximo domingo 6 de junio se suspenderá la Jornada Nacional de Vacunación contra COVID-19 en todo el país. Lo anterior debido a los comicios intermedios en los que se elegirán cargos públicos a nivel local y federal.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que con esto se busca inhibir la movilidad en el espacio público, no obstante, el proceso de inmunización se reanudará el día siguiente.

“Tal como informó el presidente @lopezobrador_ confirmamos que el 6 de junio la vacunación contra #COVID19 se pausará para no incrementar la movilidad en el espacio público durante la jornada electoral. La medida no afectará el proceso de inmunización, que se reanudará el lunes 7″

El subsecretario dio a conocer que el proceso de inmunización se reanudará el 7 de junio (Foto: EFE / Miguel Sierra/Archivo)

“Decidimos, el gobierno de México, el presidente y su gabinete, no conducir la vacunación. No porque esto pueda alterar las preferencias electorales sino porque va a haber mucho movimiento de personas por las elecciones y, consideramos que, si adicionamos a esto un operativo masivo de vacunación, que seguramente ya estaremos en el millón de dosis por día, podríamos dificultar una y otra cosa, entonces mejor, durante 24 horas, no vamos a vacunar”, agregó durante la conferencia vespertina de este miércoles.

Aunado a esto, aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en la jornada electoral del próximo domingo. “Qué pueden y deben hacer todas las personas: acudir a votar. Es muy importante votar, es un derecho en México y hay que ejercerlo”.

Una mujer mayor recibe la vacuna CanSino contra el coronavirus en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca (Foto: EFE / Luis Villalobos/Archivo)

Como parte de la divulgación diaria de información sobre la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 en el país, López-Gatell destacó que el pasado 1 de junio se logró la inoculación de 816,380 personas, entre primeras y segundas dosis. Se trata de un récord de vacunación contra coronavirus, subrayó el subsecretario.

En este sentido, reveló que el gobierno de México aspira a alcanzar un nuevo máximo de vacunación. Durante la conferencia de prensa vespertina de este miércoles, el funcionario señaló que se pretende aplicar un millón de antígenos al día.

“Estamos empujando las cosas para lograr llegar al millón de dosis en un solo día. Por semana, ya desde hace varias semanas estamos teniendo arriba de dos millones de dosis de vacunas, la semana inmediata previa, tres millones 450 mil dosis por semana”

En cuanto al acumulado de inmunizaciones contra SARS-CoV-2, informó que se han aplicado 31,811,931 dosis desde el pasado 24 de diciembre de 2020. Aunado a esto, detalló que se han perdido 54,323 biológicos.

López-Gatell dio a conocer que 25% de la población mayor de 18 años ya ha recibido la protección contra SARS-CoV-2 (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El funcionario hizo un recuento del desarrollo de la Jornada de Vacunación en México. Señaló que, durante la etapa de calibración, se aplicó el antígeno a los trabajadores sanitarios de primera línea de atención, pues son quienes tienen más riesgo de contraer el padecimiento.

Después, la inmunización estuvo destinada a las personas adultas mayores, luego a docentes, mayores de 50 años, mujeres embarazadas y, finalmente, a quienes tienen más de 40 años de edad.

“A mitad de enero empezamos con esta fase de expansión y lo que se puede ver es que la inclinación de esta línea cada vez es mayor, cada vez está más hacia arriba, lo que quiere decir que el programa es cada vez más eficiente, más veloz y que estamos cubriendo la protección de las personas cada vez más rápido”, explicó.

Además, precisó que 25% de la población mayor de 18 años ya ha recibido la protección, de este total, 12,919,455 cuentan con el esquema completo y 9,714,005 con una sola dosis.

SEGUIR LEYENDO: