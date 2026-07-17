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México sí recibió invitación para cumbre contra terrorismo de extrema izquierda en EEUU: Sheinbaum revela por qué no asistió

La mandataria mexicana aseguró que autoridades mexicanas han participado en otros eventos como observadores

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Claudia Sheinbaum y Marco Rubio
Claudia Sheinbaum reveló que México fue invitado a la cumbre contra el terrorismo de extrema izquierda, organizada por Marco Rubio. (especial)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sí recibió la invitación a la cumbre contra el terrorismo de extrema izquierda organizada por el secretario de Estado, Marco Rubio en Estados Unidos, pero decidió rechazarla porque era “más político”.

“En este caso, dado que era un tema desde nuestra perspectiva, pues más político que un asunto realmente relacionado con el combate a los grupos delincuenciales u otros temas de seguridad, consideramos que era mejor no asistir”, informó la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo este 17 de julio en Tulum.

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En este contexto, aseguró que México ha participado en otros eventos como observadores, pero en esta ocasión y “por el nombre del evento”, las autoridades consideraron mejor no asistir.

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