WWE Saturday Night’s Main Event 2026: dónde ver en vivo desde México la alianza entre CM Punk y Cody Rhodes

Conoce la cartelera de los combates del evento de WWE Saturday Night's Main Event en Nueva York

La WWE volverá a presentar una edición especial de Saturday Night’s Main Event, un espectáculo que, aunque no forma parte de la programación semanal habitual, suele reunir algunos de los combates más llamativos del momento y sirve como escenario para fortalecer rivalidades rumbo a los grandes eventos de la empresa.

La función de este fin de semana promete emociones de principio a fin gracias a una cartelera que incluye a varias de las principales figuras de RAW, SmackDown y NXT, además de una lucha estelar que ha llamado poderosamente la atención por la inesperada alianza entre dos de los luchadores más importantes de la compañía.

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El combate principal enfrentará al actual campeón de la WWE, CM Punk, quien hará equipo con Cody Rhodes, precisamente el hombre que será su rival en SummerSlam. A pesar de que ambos mantienen una intensa rivalidad por el campeonato máximo de la empresa, deberán dejar sus diferencias de lado durante una noche para intentar salir con la victoria.

Del otro lado del ring estarán Gunther y Sami Zayn, dos gladiadores que también tienen asuntos pendientes entre sí, por lo que la confrontación reunirá a cuatro superestrellas con cuentas por saldar y un ambiente cargado de tensión antes de uno de los eventos más importantes del calendario de WWE.

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(Cortesía WWE)

Además del choque estelar, la velada contará con una lucha por campeonato. Las monarcas en parejas Brie Bella y Paige pondrán en juego los títulos femeniles ante Fallon Henley y Lainey Reid, integrantes de Fatal Influence, quienes llegan desde NXT con la intención de conquistar su primer oro en el elenco principal.

(Cortesía WWE)

Aunque en el pasado existieron diferencias entre Brie Bella y Paige, ambas lograron dejar atrás sus conflictos para consolidarse como una de las duplas más fuertes de la división femenil, situación que buscarán confirmar con una defensa exitosa frente a las retadoras.

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Otra de las luchas anunciadas enfrentará a Bayley contra Lyra Valkyria, un duelo que promete intensidad entre dos de las luchadoras más destacadas del roster actual.

(Cortesía WWE)

La cartelera también incluirá un combate sin descalificación entre Danhausen y JD McDonaugh, donde prácticamente todo estará permitido y no existirán restricciones para definir al vencedor.

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(Cortesía WWE)

Cartelera de WWE Saturday Night’s Main Event

CM Punk y Cody Rhodes vs Sami Zayn y Gunther.

Bayley vs Lyra Valkyria.

Danhausen vs JD McDonaugh; lucha sin descalificación.

Brie Bella y Paige (c) vs Fallon Henley y Lainey Reid; lucha por los Campeonatos Femeniles en Parejas.

El evento se celebrará este sábado 18 de julio en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, recinto considerado uno de los escenarios más emblemáticos en la historia de la lucha libre profesional y del deporte mundial.

Los combates fueron organizados por los gerentes generales Adam Pearce, representante de RAW, y Nick Aldis, responsable de SmackDown, quienes conformaron una función con talento de distintas marcas de la empresa.

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(Cortesía WWE)

Para los aficionados en México, la transmisión comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro del país).

Hasta el momento, el canal de YouTube de WWE Español aparece como la plataforma confirmada para seguir la función en territorio mexicano de manera gratuita.

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Con una alianza inesperada entre CM Punk y Cody Rhodes, campeonatos en disputa y varias rivalidades que podrían intensificarse rumbo a SummerSlam, Saturday Night’s Main Event se perfila como una de las funciones especiales más atractivas del año para los seguidores de WWE.