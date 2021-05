Normalistas en Oaxaca marcharon en apoyo a sus compañeros de Mactumatzá; acusan otro Ayotzinapa

Normalistas de Oaxaca se manifestaron en apoyo a sus compañeros de Mactumatzá (Foto: Facebook/CENEO)

Vidrios rotos, paredes pintadas y fachadas destrozadas en el Centro Histórico de Oaxaca, fue el saldo que dejó la manifestación de normalistas que exigió justicia para los 95 estudiantes detenidos en Mactumatzá, Chiapas, el pasado 18 de mayo. Señalan que hay docenas de desaparecidos y acusan que no quieren otro Ayotzinapa.

A la marcha de este 20 de mayo, convocada por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) en apoyo a la Normal Rural Mactumatzá, se reunieron varios estudiantes que acusaron a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, como responsable de lo ocurrido.

“Los compañeros Normalistas de la Escuela Normal Rural Mactumatzá de Chiapas, fueron víctimas de represión, abuso, hostigamiento y detención por parte del cuerpo policiaco del Estado de Chiapas, enviados por el Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas en coordinación con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto”, señaló la CENEO en un comunicado.

(Foto: Redes sociales)

En su recorrido, que partió del ex Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al Zócalo de Oaxaca, gritaron la consigna “!Mactumactzá aguanta, Oaxaca se levanta!”, mientras que otros asistentes realizaron pintas y rompieron vidrios de algunos comercios, sin reportarse robos o heridos.

Un comité de representantes de la CENEO aseveró que si en un plazo de entre 24 y 48 horas las autoridades no actúan, actuarán de forma “contundente” hasta que liberen a sus compañeros normalistas.

Recordaron que en la manifestación de los estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá se estaba demandando que el examen para acceder a la carrera fuera presencial, ya que muchos proceden de comunidades en donde no hay internet, asimismo que se aumentara el número de becas y plazas automáticas.

La CENEO convocó a la marcha de esta tarde (Foto: Facebook/CENEO)

Sumado a la manifestación, este día Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para solicitar medidas cautelares por la detención de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas.

De acuerdo con el Sol de México, el abogado Cadenas Gordillo, señaló que aunque la Fiscalía General del Estado reportó la detención de 95 normalistas, en realidad estarían presas 125 personas, de las cuales, 121 son estudiantes y 4 son indígenas desplazados del ejido Puebla Chenalhó, entre ellos dos menores.

Apuntó que desde que ocurrió el operativo policiaco en Chiapas, los familiares no han podido ver a sus hijos detenidos y la Fiscalía local no ha garantizado la posibilidad de que esto cambie, además de que no se ha dado a conocer la identidad de los detenidos y aún 20 estudiantes se encuentran en condición de desaparecidos.

Tras dos días, los familiares siguen a la espera de que se dicte una medida precautoria o cautelar por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para la protección de la integridad y vida de los aprehendidos.

(Foto: Twitter/@LagarrapataS22)

¿Qué ocurrió en Mactumatzá?

En la última manifestación que protagonizaron los normalistas en Chiapas, bloquearon tres vialidades de la capital del estado, uno de ellos en la salida poniente de la capital del estado, conocido como el tramo de La Pochota. La segunda fue en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, en la autopista que va hacia San Cristóbal de Las Casas. El tercer bloqueo fue en el Libramiento Norte Poniente de la ciudad, a la altura del tramo conocido como el Crucero de La Coca.

Aunque en los desalojos en la caseta de cobro y La Pochota se dieron sin afectaciones, en el Crucero de la Coca los policías actuaron con fuerza, lanzando gases lacrimógenos a los estudiantes.

Para repeler la agresión los jóvenes usaron piedras, palos y cohetones, sin embargo, fueron replegados a su centro educativo, localizado a menos de 700 metros, en donde se atrincheraron. Durante el altercado los policías detuvieron a más de 100 personas, de las cuales 20 aún están desaparecidas.

SEGUIR LEYENDO: