Cómo recibir desde 10 hasta 3,000 pesos por tus monedas y billetes anteriores a 1992

El último cambio que sufrió México en la denominación ocurrió en 1992, iniciando la circulación en 1993 (Foto: Banxico).

Ahora se puede cambiar el dinero físico que estuvo vigente hasta el último día del año de 1992 por el dinero que actualmente circula en el país. La unidad monetaria que dejó de circular el 1º de enero de 1993 estaba hecha a partir de los miles de pesos, es decir, un billete de 10,000 pesos, actualmente equivale a 10 pesos.

No importa con cuántas monedas o billetes se cuente, puede intercambiarse hasta 3,000 pesos (o un máximo de 500 piezas por denominación) si no se es cliente de la sucursal bancaria a donde se acuda. En caso de ser cliente, no hay límite de cambio en los importes ni en las piezas.

Pese a que han pasado más de dos décadas que se cambió ese dinero físico, algunos ciudadanos han guardado aquel efectivo por nostalgia o quedó olvidado en algún rincón debido a que perdió su valor.

No obstante, ahora esos billetes o monedas que servían para el recuerdo, pueden ser una ayuda si se está atravesando un periodo de dificultad económica o simplemente se quiere ahorrar, pero en la denominación actual.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2020.- Aspectos de monedas y billetes. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Desde hace algunos años, el Banco de México (Banxico) autorizó que los ciudadanos puedan cambiar monedas y billetes que ya no se encuentren en circulación en el territorio nacional, la acción se ha podido realizar en cualquier sucursal bancaria, fueran las personas clientes o no.

Las piezas que pueden ser cambiadas son aquellas que estén en proceso de retiro, deterioradas, deformadas y desmonetizadas o han sido sustituidas por su equivalente en la moneda actual, como es el caso de aquel efectivo que circuló hasta 1992.

Para poder realizarse el cambio, algunas sucursales bancarias solicitan que se efectúe una solicitud de valoración de fracciones de billetes o billetes marcados, así como su canje. Una vez que se presente la solicitud, se tendrá que esperar la respuesta de la sucursal bancaria, quien será la encargada de indicar el éxito o fracaso del proceso.

En caso de que haya duda sobre la autenticidad de algún billete o moneda, las piezas pueden ser enviadas al Banco de México para su análisis de forma gratuita, por medio de cualquier banco.

Cualquier ciudadano puede descargar la aplicación "Canje de efectivo" y solicitar el cambio de su dinero (Foto: captura de pantalla del Banco de México "Aplicación Canje de Efectivo").

Para agilizar el trámite, Banxico recomienda descargar la aplicación “Canje de Efectivo” que permite “consultar la ubicación de sucursales bancarias que proporcionan el canje de billetes y monedas metálicas en todo el país, en días hábiles bancarios y dentro del horario de atención al público de las respectivas sucursales bancarias”.

Los servicios que proporciona la aplicación son:

-Cambio de billetes y/o monedas metálicas por otros de diferente denominación

-Sustitución de billetes y/o monedas metálicas no aptos para circular por su equivalente en piezas aptas para circular.

-Solicitud de valoración de piezas incompletas o maltratadas, así como su canje en caso de que proceda.

FOTO DE ARCHIVO: Fachada del edificio de Banco de México es fotografiada en el centro de Ciudad de México, México 28 de febrero de 2019. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Este servicio se ha realizado de forma gratuita desde el 2014, cuando Banxico autorizó que más de 7,980 oficinas bancarias en el país que estuvieran obligadas a proporcionar el canje de efectivo sin costo. Anteriormente, solo 400 filiales proporcionaban el servicio.

La lista de sucursales bancarias que brindan el canje está disponible en la página del Servicio de Canje de Billetes y Monedas, en el portal de Banxico.

Por último, el Banco de México informó que las instituciones de crédito deberán entregar piezas en circulación. Si no se dispusieran de billetes o monedas de las denominaciones solicitadas, la obligación de canje podrá cumplirse entregando billetes o monedas metálicas de las denominaciones más próximas a las demandadas.

