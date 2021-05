Las “fichitas” de Morena: candidatos vinculados al narco que continúan en campaña

Algunos señalados argumentan que todo se trata de una estrategia opositora para golpear su imagen (Fotos: Twitter @leonelgodoy / @SoyEvelynSalgad // Facebook Rogelio Portillo Jaramillo / Fidel Flores)

Aunque los señalamientos en época electoral son capitalizados o propiciados por rivales de la contienda, en el caso de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hay perfiles que siguen en campaña pese a sus presuntos nexos con el narco y sin que el partido haya hecho una defensa contundente al respecto.

Esos vínculos han sido desde niveles locales hasta el cargo de mayor jerarquía en los llamados comicios intermedios del próximo 6 de junio. Por un lado, algunos participantes argumentan que son lazos indirectos por familiares, pero las autoridades también cuentan con casos formales.

Evelyn Cecia Salgado Pineda sustituyó a su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, para contender por Morena en la gubernatura de Guerrero. Luego de que el Toro fuera bajado de la diputa por el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral al sancionarlo por gastos no comprobados de precampaña. Además, el político morenista fue acusado de acoso sexual y violación.

La hija mayor del Toro, registrada en la boleta como la Torita y apodada por analistas y opositores como Juanita Salgado, estaría ligada con los Beltrán Leyva.

Evelyn Salgado sustituyó a su padre en la gubernatura por Guerrero (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

Su suegro, el empresario Joaquín Alonso Piedra, conocido como el Abulón y/o Señor de los Fierros por muchos años labró una reputación de un turbio hombre de negocios que operaba como testaferro de Clara Elena Laborín Archueta, conocida como La Señora u Osiris, esposa de Héctor Manuel Beltrán Leyva, el H (1962-2018).

En la bahía acapulqueña, donde Félix Salgado Macedonio fue alcalde de 2005 a 2008, la esposa del H trabajaba con su brazo armado, Los Rusos, quienes disputaron el territorio a otra célula escindida, el Cártel Independiente de Acapulco, a mediados de la última década.

Este puerto turístico fue almacén de Edgar Valdez Villareal, la Barbie, quien coordinaba desde ahí el envío de toneladas de cocaína desde Colombia sin mayor problema durante la gestión de Salgado Macedonio.

Actualmente, Evelyn Salgado se mantiene como la carta fuerte del partido y puntera en las preferencias de Guerrero bajo el cobijo de su padre y la estructura partidista, luego de una encuesta a modo para designarla donde se indicaba su relación de parentesco a la muestra consultada. Sin mayores méritos en Morena que ser la hija del candidato que no fue, todo indica que obtendrá el triunfo.

Otro figura polémica es Rogelio Portillo Jaramillo, candidato a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, quien es buscado por la Administración del Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos por tráfico de narcóticos.

Rogelio Portillo Jaramillo es sobrino del alcalde guerrerense, también es buscado por la Agencia Antidrogas (Foto: DEA)

Portillo Jaramillo estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al igual que su tío Marcelino Portillo Mendoza, quien también es buscado por la DEA. En México ha sido identificado otro nexo con Francisco Jaramillo Valdovinos, alias Chico Jaramillo, primo del aspirante morenista en Huetamo.

Al igual que Juanita Salgado, Rogelio Portillo Jaramillo sigue con actos de proselitismo. Este último ha retado a la DEA a localizarlo en su pueblo, donde ha vivido en la última década. La Secretaría de Seguridad de Michoacán indico que verificarían las causas penales con EEUU.

En Michoacán también ha destacado una aspirante con supuestos nexos con células locales. Se trata de Mary Zavala, candidata por la presidencia de Aguililla, señalada por, presuntamente, pertenecer al cártel de Los Viagras.

La querella, que ya está en el escritorio de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, advierte que la aspirante sería la jefa de sicarios del grupo criminal, que ha formado junto con otras células delictivas locales la agrupación Cárteles Unidos.

Mary Zavala es madre de Cristian Revueltas Zavala, sucesor natural del líder criminal identificado como el Pantano, abatido en octubre de 2020. Según los reportes, Revueltas Zavala sería el encargado de los narcolaboratorios asentados en aquel lugar.

Mary Zavala tendría vínculos con Los Revueltas que disputaban Aguililla al CJNG (Foto: Facebook/Mary Zavala)

Los Revueltas fueron desplazados a principios de abril por operadores del CJNG, supuestamente, los nexos políticos podrían intervenir para que volvieran, en caso de que la política asociada a ellos obtenga el triunfo.

Apenas este 18 de mayo, la candidata morenista de Aguililla sostuvo un encuentro con Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a gobernador por el mismo partido en el poder.

El miércoles de la semana pasada, el sustituto de Raúl Morón fue vinculado con Adalberto Fructuoso Comparán, el Fruto, capo que dominaba en Aguililla y quien fue esposo de Anabel Bedolla, tía del aspirante al ejecutivo de Michoacán.

El fundador de Morena en la entidad ha dicho que no tiene contacto con esa rama familiar desde hace 15 años, cuando menos.

En el municipio de Oriente, Puebla, el partido guinda ha postulado a Fidel Flores Concha, alias el Tortillas, hermano del fundador de la organización criminal Fuerza Anti-Unión, Jorge Flores Concha, también conocido como el Tortas.

Fidel Flores Concha es identificado como hermano del Tortas, líder de la Fuerza Anti-Unión condenado a ocho años de prisión en 2020 (Foto: Facebook@Fidel Flores)

El ex líder de la banda delictiva basada en la Ciudad de México, capturado en mayo del 2019, era el encargado de ordenar secuestros, torturas, y homicidios en la capital.

Según reportes locales, el Tortillas estableció 10 negocios locales en poco tiempo e hizo una fortuna. Presuntamente, sus relaciones políticas y económicas con grupos de la región le permitieron llegar a la candidatura dado su perfil de aspirante desconocido. Además, el hermano del Tortas habría frenado una denuncia de su expareja por golpes y violencia usando sus influencias.

En cuanto a la Cámara de Diputados que será renovada con 500 ocupantes de las curules, destacan las aspiraciones de Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán y medio hermano de Julio César Godoy. Este último fue acusado de ser lugarteniente de Servando Gómez Martínez, la Tuta.

No obstante, el ex mandatario se ha deslindado de las acciones de su familiar, como en noviembre de 2020, cuando el ex diputado obtuvo un amparo para no ser detenido por vínculos con la Familia Michoacana.

“Julio César Godoy Toscano reapareció. Siempre lo he dicho: Lo mejor que puede hacer por su familia, es someterse a la acción de la justicia. Soy hijo único. Tengo 18 medios hermanos. Todos, mujeres y hombres honestos y trabajadores, viven modestamente”, publicó en Twitter el 10 de noviembre del año pasado.

Rubén Rocha Moya contiende por la gubernatura de Sinaloa (Foto: Cuartoscuro)

En su columna Contracorriente para la DW, la periodista especializada en temas de narcotráfico, Anabel Hernández, ha destacado que Ismael Zambada García, el Mayo, ya dio su venia para que Rubén Rocha Moya sea el próximo gobernador de la entidad dominada por el Cártel de Sinaloa.

Otro candidato morenista en la mira de las autoridades es Rodrigo Luis Arredondo López, quien aspira a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos. Actualmente, este político es investigado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Presuntamente, lo persiguen por delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y enriquecimiento ilícito. Los desfalcos habrían sido durante su gestión como director del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) del 2016 al 2018.

Cabe recordar que Morelos registró un caso inédito en las contiendas de 2018, cuando el postulado por Morena, Alfonso Miranda Gallegos, ganó las elecciones para presidir la alcaldía de Amacuzac, pese a que fue detenido en pleno proceso electoral. No fue sino hasta octubre de 2019 que vencieron los derechos políticos del edil, que Ramón Iturbe Parra tomó posesión formal en el cargo.

Miranda Gallegos fue vinculado a las actividades de su sobrino, Santiago Mazari o Santiago Miranda Hernández alias el Carrete, líder de Los Rojos.

Por último, cabe destacar que las autoridades electorales contemplan que los candidatos y candidatas presenten una carta de no antecedentes penales para asentar que han tenido un modo honesto de vivir. Si los personajes referidos no hubiesen cumplido con ese documento, no habrían pasado el filtro para hacer campaña.

