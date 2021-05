Crimen en la CDMX: capturaron a dos narcomenudistas del “Güero Fresa”

Los detenidos distribuían drogas, disparaban sus armas de fuego al aire, y amenazaban a los vecinos de la zona (Video: Twitter/@c4jimenez)

Dos sujetos fueron capturados este lunes en la Ciudad de México por el presunto delito de narcotráfico. Ambos declararon ser posibles integrantes de la banda criminal del Güero Fresa.

Fueron identificados como Eduardo “M” y Manuel “M”: narcomenudistas al mando de dos delincuentes conocidos como El Cejas y La Mónica.

Los detenidos distribuían drogas, disparaban sus armas de fuego al aire, y amenazaban a los vecinos de la zona. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) los arrestaron en la alcaldía Iztapalapa.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) los arrestaron en la alcaldía Iztapalapa (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El periodista Carlos Jiménez publicó un video de 39 segundos donde se puede observar cómo arriban esposados y a bordo de una patrulla de la PDI a las instalaciones de la Fiscalía.

A finales de marzo, operadores de transporte público y comerciantes de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa pidieron auxilio a las autoridades de la SSC de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia: afirmaron que están siendo amenazados y extorsionados por los presuntos miembros de una organización criminal liderada por un hombre identificado como Pedro Contreras o El Güero Fresa.

Las víctimas presentaron su denuncia ante en gobierno capitalino, donde declararon que Contreras y los integrantes de su banda, han quemado sus camiones y unidades de transporte porque algunos se han negado a pagar la “cuota” a cambio de no ser violentados. Entre ellos se encuentra el hermano del líder, Rafael Contreras, también conocido como El Fantasma.

El periodista Carlos Jiménez publicó un video de 39 segundos donde se puede observar cómo arriban esposados y a bordo de una patrulla de la PDI a las instalaciones de la Fiscalía (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Una de las narraciones, que forma parte de la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1 C/D/01302/08-2020, de la Agencia Investigadora del Ministerio Público IZP-6 y consultada por Infobae México, dice lo siguiente:

“El día 06 de agosto del presente año a las 13:31, recibo otro mensaje del teléfono y en el mensaje me dicen que por qué no contestaba, que si yo era muy verga, y entra la llamada y yo contesto, y escucho una voz de un sujeto masculino, el cual me dice que es El Güero Fresa (...)

“Y me dice que quiere cuatro mil pesos por cada unidad de la ruta, más aparte semanalmente cuatrocientos pesos por unidad, a cambio de no quemar las unidades con todo y pasajeros…”, dice la denuncia por el delito de tentativa de extorsión que presentó el líder de una ruta de transporte.

Afirmaron que están siendo amenazados y extorsionados por los presuntos miembros de una organización criminal liderada por un hombre identificado como Pedro Contreras o "El Güero Fresa" (Foto: Twitter/@siete_letras)

En la misma carpeta se encuentra el testimonio de un chofer, quien declaró que el 15 de agosto del 2020, alrededor de las 03:00 horas y en su domicilio, recibió la llamada telefónica de vecinos avisándole que su autobús se estaba incendiando.

“Saqué el extintor y pude apagar el fuego ya que la unidad empezaba a quemarse por parte de las 4 llantas, pero no se había prendido en su totalidad, agregando que no se dañó mi vehículo sólo se ahumó, deseando agregar que los presentes hechos sucedieron porque anteriormente yo ya estaba sabedor de la existencia de amenazas y extorsión de un sujeto que se hizo pasar como El Güero Fresa, el cual pidió dinero a cambio de no quemar unidades…”, contó.

En febrero y tras una denuncia fueron detenidos Mario “R” y Álvaro “C”, presuntos narcomenudistas que operaban en Iztapalapa y serían integrantes del grupo criminal encabezado por Pedro Contreras, El Güero Fresa.

SEGUIR LEYENDO: