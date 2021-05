“No puedo seguir trabajando en una empresa donde le den preferencia a un acosador”: la estrujante denuncia de una empleada de una librería de CDMX

"Y la que tuvo la culpa fui yo por haberle alzado la voz Y ponerle un alto al acosador. No siempre el cliente tiene la razón. YA NO MÁS PÉNDULO SAN ANGEL", escribió la víctima en el video publicado en su red social.

El pasado 14 de mayo, una empleada de la Cafebrería “El Péndulo” sucursal San Ángel denunció en redes sociales haber sufrido acoso sexual durante su jornada de trabajo por parte de un usuario; aseguró que no recibió apoyo de los gerentes.

“Quiero externar que ‘El Péndulo’ es una empresa donde apoyan más a un acosador que a una mujer; y le creen más a un acosador que a una mujer.”, denunció.

La mujer dijo que esta persona, quien es cliente frecuente de la sucursal, le miró los pechos mientras la trabajadora le aplicaba los filtros sanitarios previos a su ingreso.

“Y lo único que llegó primero fue verme a los pechos y ni siquiera estoy descubierta y vean cómo vengo vestida. Los gerentes lo único que hicieron fue apoyar al cliente; escuchar al cliente y no a su trabajadora mujer. No puedo seguir trabajando en una empresa donde le den preferencia a un acosador. (...) El día de hoy le levanté la voz al cliente y, él se quejó y le dieron la razón al cliente y no a mi”, relató.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @TerrorRestMx)

En otro momento, detalló que este hombre ya había acosado anteriormente a otras hostess (quienes reciben a los usuarios), sin embargo, nunca ha sido sancionado por sus comportamientos a pesar que ya tenía quejas en su contra: “¿Dónde queda la integridad como mujeres? ¿Dónde queda la integridad como trabajadores”?, cuestionó.

Tras la publicación del video, “El Péndulo” publicó un comunicado en Facebook, firmado por su director general, Ioav Bakas, donde expresó sus disculpas hacia la empleada, trabajadoras y clientela en general. Asimismo, aseguró haberse contactado con la víctima para “que nos permita escucharla y así poder atender el incidente”.

No obstante, también hizo un llamado a evitar el “linchamiento mediático” que pudiera caracterizar “de manera errónea los valores de nuestra empresa”: “Entendemos que hemos tenido fallas, lo lamentamos y nos comprometemos a redoblar esfuerzos”, prometió.

(Foto: Facebook Cafebrería "El Péndulo")

Este último pronunciamiento generó diversas críticas en redes sociales donde las y los internautas reprocharon su respuesta, ya que no especificaba las acciones que tomarían en contra del gerente e incluso exigían su despido inmediato.

“Y qué le harán al gerente? La carta no especifica eso y NECESITAMOS saber qué medidas se van a tomar al respecto. Exigimos su despido inmediato”, escribió uno.

“Lo que deberían de hacer es despedir a su gerente con cero empatía ante una víctima de acoso, me parece ridículo que se quieran defender con eso”, agregó una más.

Por otra parte, también señalaron a la empresa de antipática ya que, mencionaban, el escrito evidenciaba únicamente su intención por procurar la imagen, en lugar de brindar el apoyo necesario a su trabajadora.

“Comunicado de rigor para apaciguar. De acciones concretas, no hablan.”, dijo un internauta.

“Se trata de salir del lodo, no de revolcarse en él. Quedaron peor con este comunicado porque ahora se ve que no es algo solo del gerente sino, ahora sí, de toda la empresa.”, expresó otro.

“Esta carta solo reafirma que son parte de un sistema rancio y que su alianza entre hombres es muy difícil de romper, qué mal qué solo piensen en su imagen”, señaló uno más.

Cabe recalcar que la víctima se volvió a pronunciar, en esta ocasión, en los comentarios de la publicación asegurando desconocer de la existencia del comunicado y desmintiendo que la empresa se haya puesto en contacto con ella.

“Ni siquiera yo como Afectada principal estaba enterada de este comunicado. NO SE HAN PUESTO EN CONTACTO CONMIGO. EL DIRECTOR GENERAL NO HA DADO LA CARA. QUISIERON SOLO DARME ATENCIÓN PSICOLÓGICA POR TELÉFONO. ESTA ES TU SOLUCIÓN PÉNDULO”, escribió.

Ante ello, internautas expresaron su apoyo, celebraban su valentía e incluso la incentivaban a emitir una denuncia formal en contra del gerente y de la empresa. En tanto, otros más aseguraron que dejarían de acudir al lugar hasta que éste no tome las acciones pertinentes frente al caso.

SEGUIR LEYENDO: