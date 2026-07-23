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Inversión en México repunta en abril de 2026: registra su mejor desempeño desde julio de 2024

Los gastos destinados a maquinaria y equipo, tanto de origen nacional como importado, avanzaron 2.0% respecto al mes previo

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Inversión en México. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez
Inversión en México. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

La inversión en México reportó un incremento del 5.9% durante abril de 2026, con respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado fue la mejor cifra desde julio de 2024, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el cuarto mes, la Formación Bruta de Capital Fijo, indicador que mide la inversión en maquinaria, equipo y construcción, registró un aumento mensual de 4.0% en términos reales, siendo su mejor desempeño en mucho tiempo. En comparación con abril de 2025, el índice también mostró un crecimiento de 5.1%, reflejando un fortalecimiento de la inversión productiva en el país.

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Inversión en la industria de la construcción

Por componentes, el financiamiento para la industria de la construcción impulsó un crecimiento mensual de 6.5% en términos reales. En tanto, los gastos destinados a maquinaria y equipo, tanto de origen nacional como importado, avanzaron 2.0% respecto al mes previo.

En su comparación anual y con cifras desestacionalizadas, la inversión en el sector aumentó 8.8%, mientras que la destinada a maquinaria y equipo repuntó un 0.9%, reflejando un desempeño positivo en ambos rubros.

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Infografía de datos con título principal, subtítulos, el porcentaje 5.9%, una flecha ascendente, edificios, grúas y seis paneles informativos.
Una infografía detalla que la inversión productiva en México aumentó 5.9% en abril de 2026, siendo su mayor avance desde julio de 2024, según datos del INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inflación en México cae a 3.10% anual en julio: frutas y verduras lideran bajas de precio

La inflación anual en México se ubicó en 3.10% durante la primera quincena de julio de 2026, según reportó el INEGI. Este nivel representa una desaceleración significativa frente al 3.55% registrado en el mismo periodo del año anterior, y sitúa la variación quincenal como una de las más bajas de la última década.

Dentro del índice subyacente, que excluye productos con precios volátiles, las mercancías subieron 0.11% y los servicios avanzaron 0.20%. Por otro lado, el índice no subyacente (que incluye frutas, verduras y energéticos) presentó una reducción de 0.23%. Destacaron las disminuciones en el jitomate (-13.18%), cremas para la piel y el gas LP, mientras que entre las alzas sobresalieron el transporte aéreo (12.44%), la naranja y los servicios turísticos en paquete.

A nivel estatal, Morelos reportó el mayor incremento de precios, seguido por Baja California Sur y Nayarit. En contraste, Chiapas mostró la mayor reducción, mientras que, por ciudades, Cuernavaca tuvo el mayor aumento y Tuxtla Gutiérrez la mayor baja.

Finalmente, la canasta básica, integrada por 170 productos, presentó un crecimiento anual de 2.68%, menor al 3.73% de 2025. La próxima actualización del organismo sobre este indicador se publicará en agosto, consolidando la tendencia de moderación inflacionaria y beneficiando a la economía mexicana.

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