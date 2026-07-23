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Gabriel Soto cierra la puerta a la polémica con Ana Carla Sinclair: “De ese tema ya no voy a hablar”

El actor evitó responder nuevos cuestionamientos sobre la controversia y aseguró que ahora su atención está puesta en su familia y en los proyectos que tiene en puerta

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Hombre de traje con pajarita sonríe; mujer de blazer negro y camiseta blanca se toma una selfi con teléfono rojo frente a un espejo con luces y un cuadro.
Gabriel Soto afirma que ya no hablará de la polémica con Ana Carla Sinclair, “La Sinclair”, tras ser cuestionado por la prensa en el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriel Soto dejó claro que no volverá a pronunciarse sobre la polémica que protagoniza con Ana Carla Sinclair. Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto, el actor fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo la creadora de contenido, pero optó por cortar el tema y centrar la conversación en su carrera.

Lejos de responder a los señalamientos, Soto destacó que atraviesa una etapa enfocada en el trabajo y en el bienestar de sus hijas.

"De ese tema ya no voy a hablar. Ahorita estoy enfocado en cosas bien positivas. Voy a Los Ángeles a grabar un comercial muy grande, una producción enorme. Empiezo novela con Carlos Bardasano... hay que enfocarnos en lo bueno“, declaró el actor al ser abordado por la prensa.

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Gabriel Soto evita responder a las preguntas sobre Ana Carla Sinclair

Gabriel Soto tuvo vómitos, problemas de respiración y presión alta previo a dar función de teatro en CDMX.
El actor evita responder a señalamientos, críticas en redes sociales y preguntas sobre su vida personal durante el encuentro con medios. (@gabrielsoto)

Los reporteros insistieron en preguntarle sobre las declaraciones de Ana Carla Sinclair, las críticas que recibió en redes sociales e incluso sobre comentarios relacionados con su vida personal. Sin embargo, Gabriel Soto mantuvo la misma postura durante todo el encuentro.

Cuando le preguntaron si las opiniones públicas lo habían afectado, respondió con firmeza: "De eso no voy a hablar. Ya de eso no voy a hablar. Yo estoy muy bien y, te digo, concentrado en cosas positivas, en mucho trabajo“.

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El actor también compartió que una de sus principales satisfacciones es ver a sus hijas en una buena etapa. "Mi hija mayor está en una de las mejores universidades haciendo un curso de verano. Miranda está con su mamá en Europa, están disfrutando y yo estoy con muchos proyectos, así que hay que concentrarse en lo bueno“, expresó antes de retirarse.

El conflicto que llevó la relación al terreno legal

(Instagram)
(Instagram)

La controversia comenzó después de que Ana Carla Sinclair asegurara públicamente que sostuvo una relación sentimental con Gabriel Soto durante más de un año. Según su versión, el actor le pidió mantener el romance en privado para proteger su imagen y, tras la ruptura, la presentó únicamente como una amiga, situación que ella calificó como violencia emocional.

Sinclair también afirmó que durante esa relación existieron compromisos importantes entre ambos, incluyendo convivencia familiar y otros aspectos personales. Tras hacer públicas esas declaraciones, el conflicto escaló rápidamente y generó una intensa conversación en redes sociales.

Por su parte, Gabriel Soto rechazó las acusaciones y anunció que emprendería acciones legales por presunta difamación y por el uso indebido de su imagen. El actor también sostuvo que no existió una conducta como la descrita por Sinclair y aseguró que el tema deberá resolverse por la vía correspondiente.

El actor apuesta por dejar atrás la controversia

Gabriel Soto
(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Mientras la disputa continúa en el ámbito público, Gabriel Soto insiste en que su prioridad es avanzar con sus compromisos profesionales.

Aunque los cuestionamientos de la prensa continuaron durante varios minutos, el actor evitó profundizar en las acusaciones y se limitó a reiterar que no volverá a hablar del asunto. Su postura fue consistente desde el inicio hasta el final del encuentro con los medios.

Con esa decisión, Gabriel Soto marca distancia de una polémica que sigue generando reacciones. Mientras las acciones legales anunciadas por el actor y las declaraciones de Ana Carla Sinclair permanecen en el centro de la conversación, él resume su posición en una frase contundente: "Ya de ese tema no voy a hablar“.

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